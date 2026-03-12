Sofi Martínez dio cátedra de cómo llevar los blazers oversize que marcan tendencia, mostrando en distintos escenarios cómo esta prenda se adapta con naturalidad. Los estilos que eligió combinan elegancia, sobriedad y un aire contemporáneo. Cada look refleja la versatilidad como pieza clave en la moda actual.

Los blazers oversize de Sofi Martínez que marcaron tendencia

En dos apariciones recientes, la periodista dejó en claro cómo las prendas elegantes se consolidan como una de las piezas clave de la moda actual, adaptándose tanto a un entorno íntimo como a un escenario profesional. A través de sus redes sociales compartió dos atuendos que lograron impactar a todos sus seguidores.

En la primera foto que compartió Sofi Martínez en su cuenta de Instagram, se la puede ver con un blazer oversize negro de corte clásico llevado sobre un bralette de encaje negro. La combinación resaltó por su equilibrio entre elegancia y audacia, logrando un contraste interesante entre lo formal y lo audaz. El conjunto se completó con un pantalón a juego que marcó la estética monocromática.

La elección de un solo tono en todo el look generó una imagen cohesionada y sofisticada, mientras que la mezcla de texturas aportó dinamismo y personalidad. El resultado fue un estilo contemporáneo, seguro y versátil, ideal para destacar tanto en salidas nocturnas como en eventos que sigan una impronta formal.

Con un blazer oversize, Sofi Martínez marcó el color tendencia del 2026

El segundo look que Sofi Martínez compartió en su cuenta de Instagram se dio en medio de una cobertura sobre la selección argentina. Para esta ocasión, optó por un traje marrón con finas rayas verticales blancas. El blazer oversize, de doble botonadura, se acompañó con una camisa blanca que aportó contraste y luminosidad.

El detalle distintivo estuvo en la corbata, que siguió la misma gama cromática del traje, con un patrón de rayas que reforzó la estética coordinada. El pantalón mantuvo la misma línea de pinstripes, estilizando la figura y aportando continuidad al conjunto. Este outfit combinó sobriedad y presencia, destacando aún más por el contexto en el que se lució.

Ambos looks muestran cómo Sofi Martínez logra adaptar el blazer oversize a diferentes situaciones, manteniendo siempre una estética que marca tendencia. En su casa, la apuesta por el negro total con encaje introdujo un aire urbano, mientras que en plena cobertura reforzó la idea de formalidad.

