El inesperado cruce entre Sofía Martínez y Damián Betular en MasterChef Celebrity: "Después te haces la buena"

Este domingo, MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a encender las hornallas y, con ellas, también se generó un clima de lo más hostil entre Sofía Martínez y Damián Betular. El cruce menos pensado sucedió cuando el jurado estaba recorriendo las islas de los participantes para deslizar sus técnicas y consejos culinarios. Fue en ese momento en el que una intervención de la periodista deportiva no cayó para nada en gracia al chef que, sin pelos en la lengua, la lapidó, generando una impensada reacción en ella.

La pregunta de Sofía Martínez que generó el exabrupto de Damián Betular en MasterChef Celebrity

Sofía Martínez se destaca no sólo por sus conocimientos deportivos y su impronta televisiva, sino también por su simpleza y dulzura. Estos rasgos característicos de su personalidad son mirados con sumo recelo por Damián Betular que sigue de cerca sus pasos en MasterChef Celebrity. En este marco, el jurado se había acercado a la zona donde cocinaba Miguel Ángel Rodríguez, quien tenía que preparar un raviolón relleno. Sin embargo, tuvo severas dificultades a la hora de preparar este último, situación que lo llevó al punto de querer rendirse. “Qué suerte que viniste, Betu. ¡Me encanta, bienvenido, Betular! ¡Vamos, Betu!”, enfatizó el actor.

Sofía Martínez | Twitter

Ante la emergencia, el experto en recetas pasó por la cocina para intentar resolver la situación y que el humorista pudiera presentar su platillo. Fue en ese momento en el que la comunicadora aprovechó que lo tenía cerca y le preguntó si le parecía adecuado el plato para la presentación de su plato. "Estamos con problemas peores que un plato, por favor", exclamó Betular, mientras que el comediante en apuros disparó: “¡Dejate de hinchar las pelotas, Sofía! ¡Tenés todo, boluda! ¡Ayuda, receta, todo tenés!”

Damián Betular | Instagram

Sofía Martínez insultó a Damián Betular

Pese a que Sofía Martínez se había retirado del plano y había vuelto a su puesto, Damián Betular fue al hueso: "Después te haces la buena. Me molestan las falsas buenas". La joven, por su parte, dejó de lado los modales, y tuvo una insólita reacción hacia ambos que generó tensión y risas: "Váyanse bien a lavar el orto".

Luego, en privado y frente a cámaras, soltó: “¿Qué te pasa? ¿Querés pelear?”. Finalmente, ironizó acerca de la situación vivida y lanzó completamente indignada ante lo sucedido: “No se pueden decir malas palabras, ¿no? ¡Andate a la mierda Betular!”.

Una vez más, la cocina de MasterChef Celebrity vuelve a ser testigo de cómo los modales y las buenas costumbres se pueden dejar de lado en cuestión de segundos. Un reloj que corre, la presión por llegar a cumplir con el objetivo de lograr una presentación a la altura de una evaluación de primerísimo nivel y el enojo por no salir las cosas como uno se las propone hizo que Miguel Ángel Rodríguez y Sofía Martínez sean los protagonistas de una tensa discusión en la convivencia en el concurso más famoso del país.

NB