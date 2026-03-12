Así es la habitación de Dante, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín: ventanal curvo y estilo escandinavo

A un mes de haberse convertido en mamá por primera vez, Úrsula Corberó irrumpió en redes sociales y mostró uno de los espacios favoritos de su casa: la habitación de Dante, el hijo que tuvo con su pareja, el Chino Darín. A través de una fotografía que compartió en su cuenta personal de Instagram, sus seguidores pudieron apreciar algunos detalles del diseño que eligió para el bebé, donde predomina el estilo escandinavo, una estética lujosa y minimalista.

Úrsula Corberó mostró la habitación de Dante

Más allá de que Úrsula Corberó y el Chino Darín eligen para el descanso de Dante una cuna circular de inspiración Montessori, que posee rueditas de traslado para ubicarla en distintos lugares de su lujosa mansión de Barcelona, en esta oportunidad la actriz española compartió una tierna postal de la habitación de su bebé, donde el ambiente refleja la simplicidad estética que la caracteriza.

Úrsula Corberó junto a Dante | Instagram

En este marco, la habitación combina simplicidad, calidez y luz natural, con una decoración que evita los excesos y apuesta por materiales nobles y tonos neutros. El gran protagonista del espacio es un ventanal de hierro negro de dos hojas con forma curva en la parte superior, que deja entrar abundante luz y conecta visualmente el interior con el jardín exterior, formando así una fusión visual y sensación de continuidad.

Además, se observa cómo cada elemento está pensado al detalle: las cortinas largas de lino en color crudo caen desde el techo hasta el piso y aportan una sensación de suavidad y movimiento. Este tipo de telas livianas es característico del estilo escandinavo, una tendencia que privilegia la luminosidad y la sensación de calma dentro del hogar, que pisa fuerte en esta temporada 2026. La paleta cromática se mantiene dentro de los blancos, beige y madera clara, creando una atmósfera serena ideal para mantener la templanza del recién nacido.

Otro de los elementos que llamó la atención es el moisés ubicado frente a la ventana. Con estructura de madera y revestimiento de tela mullida, esta cunita se integra perfectamente con el resto de la decoración. En otras palabras, su diseño simple y funcional refuerza la idea de un cuarto pensado para el bienestar y la tranquilidad, sin recargar el ambiente.

Habitación de Dante, hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín | Instagran

Úrsula Corberó logró una fusión estética en línea con su hogar

El mobiliario elegido por Úrsula Corberó y el Chino Darín sigue la misma línea estética que el resto de su vivienda: practicidad, materiales naturales y una disposición espaciosa que permite el desplazamiento de los flamantes papás junto al niño. Incluso la mesa de madera rústica aporta contraste y personalidad, combinando lo contemporáneo con un aire escandinavo.

Finalmente, a través del amplio ventanal de dos hojas también se puede observar parte del exterior de la residencia, con un pequeño patio y plantas que complementa la estética natural del cuarto del bebé. La presencia de vegetación y la vista privilegiada al jardín refuerzan el concepto de conexión con el medio ambiente, otro de los pilares del diseño nórdico que cada vez es más elegido por famosos y celebridades que suman un nuevo integrante a la familia.

Habitación de Úrsula Corberó y el Chino Darín | Instagram

De esta manera, Úrsula Corberó dejó ver uno de los espacios preferidos de su lujosa mansión, donde atraviesa esta nueva etapa como madre junto al Chino Darín. La habitación del pequeño Dante no solo refleja una tendencia en deco infantil, sino también un lugar pensado para acompañar los primeros meses de vida del bebé en un entorno luminoso y lleno de templanza.

NB