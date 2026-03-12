Cuáles son las reglas que deberá cumplir Morena Rial en prisión domiciliaria

Tras cinco meses detenida en la Unidad 51 de Magdalena, Morena Rial accedió a la prisión domiciliaria luego de una serie de negativas por parte de la Justicia ante el pedido de sus abogados. Finalmente, este miércoles 11 de marzo la joven fue trasladada desde el penal hacia la casa de su hermana, Rocío, donde cumplirá con la prisión y esperará el juicio en su contra, por la causa de “robo doblemente agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda”.

Lo cierto es que Morena Rial en febrero de 2025 había sido beneficiada con la excarcelación y al no cumplir con las medidas judiciales fue detenida para continuar su proceso judicial en un penal. Su equipo de abogados trabajó con un continuo pedido por cumplir con la prisión en un domicilio particular alegando tener bajo su cuidado a su hijo menor de edad, luego de una larga espera, la joven se instaló en la casa de su hermana. Sin embargo, deberá cumplir con ciertas medidas para mantener este beneficio.

Las condiciones que debe cumplir Morena Rial

En febrero de 2025, el mundo del espectáculo tuvo un simbronazo tras conocerse que Morena Rial fue detenida, acusada de ser parte de una banda delictiva que cometía robos en domicilios. En ese momento, la joven accedió a la excarcelación y tras casi diez meses en libertad, la Justicia comprobó que no cumplía con las medidas establecidas al momento que se le otorgó el beneficio, como tener asistencia psicológica y trabajar.

Ante etse panorama, Morena Rial fue detenida. Ahora, volvió a su hogar, para vivir con su hermana, con prisión domiciliaria por la que deberá cumplir reglas para mantener este beneficio.Una vez instalada en el domicilio, este miércoles, Fernanda Iglesias en Puro Show (eltrece) indicó que la joven de 26 años deberá utilizar una tobillera electrónica siendo un dispositivo de seguridad para moritonear sus movimientos, ya que no tiene libertad sino que debe estar dentro de la propiedad.

"Debe presentarse asiduamente en el patronato de liberados, no puede hacer su vida como quiere. La Justicia tiene que saber dónde está y qué está haciendo", indicó la periodosta. "Ella sigue en prisión preventiva, mientras espera su juicio", agregó.

Por su parte, el conductor del ciclo, Matías Vázquez, en comunicación directa con Alejandro Cipolla, abogado de la acusada, le informó que Morena Rial solo podrá recibir visitas de personas autorizadas por la Justicia, salvo los profesionales que pueden ir constantemente. "No va a poder dar notas", agregó sobre la relación que tendrá que tener con los medios de comunicación.

Asimismo, Morena Rial deberá contar con ayuda psicológica y no podrá utilizar las redes sociales. Finalmente, por el mediodía del miércoles la joven llegó a su nuevo hogar y tuvo una comunicación mediante el portero eléctrico con el cronista de A la tarde (América) y aseguró: “Estoy bien, con mi hijo que está durmiendo la siesta, pero todo tranqui. Al nene siempre lo cuidaron bien mi papá y mi hermana, por eso siempre estuve tranquila. Estoy muy contenta de estar acá”.

Y confirmó las medidas que deberá cumplir. “Tengo permitidas dos personas, y son mis dos amigos, de máxima confianza, y después no tengo más nadie por ahora”. Además, indicó que comenzará a estudiar abogacía. De esta forma, Morena Rial se mostró contenta con su presente y aseguró que hará las cosas bien.