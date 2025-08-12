Sofi Martínez logró posicionarse en los medios por su profesionalismo y llegada al público. La periodista, que hizo emocionar a Lionel Messi en 2022 y que hoy brilla como host digital de "La Voz Argentina", reveló que pegó no sólo un volantazo sino dos antes de iniciar su camino en el periodismo deportivo.

"La que estaba mal era yo": la fuerte confesión de Sofi Martínez sobre el momento que cambió su vida

Sofi Martínez demostró ser una comunicadora versátil que se adapta a todo tipo de coberturas. Este año, además, aceptó conducir "El regreso", el certamen paralelo de "La Voz Argentina" para quienes buscan volver a la competencia. Su frescura, simpatía y conexión con los televidentes la volvieron una figura clave de los medios. Por esta razón, Telefe no dudó en apostar por ella.

Aunque parece que Sofía siempre tuvo en claro que quería ser periodista y dedicarse de lleno a la pantalla chica, la joven contó en una entrevista que brindó que esto no es así y que previo a estudiar periodismo, intentó cursar dos carreras: Abogacía y Ciencias Políticas.

Sofi Martínez

“En el CBC para Derecho me fue muy bien, pero cuando arranqué la cursada de la carrera me comí un dos en Civil I y ahí comenzaron los grandes replanteos", comenzó relatando sobre su primera experiencia en la facultad. "Al toque me di cuenta de que no iba, me aburría mucho. Lo vi rutinario y burocrático", agregó.

Y aseguró que entendió que "la profesión no iba por el lado de un país más justo" y manifestó: "Yo creo que estudié derecho por esa idealización, porque quería cambiar algo. Después te das cuenta de que es mucho más complejo de lo que uno sueña”.

Sofi Martínez junto a Julián Álvarez.

Sobre qué hizo después de percatarse que la carrera de abogacía no era lo suyo, Sofi Martínez reveló: "Lo llamé a papá, me pasó a buscar por una estación de servicio que está cerca de la Facultad en Recoleta y le dije que sentía que por ahí no era".

Luego, recordó cuál fue la reacción de su mamá: "Cuando llegué a casa, le comenté a mi mamá que había algo que no me identificaba. Ella, como buena madre, me dijo que primero se estudiaba algo para tener herramientas y después uno se ponía a trabajar. Yo tenía ganas de trabajar".

Sofi Martínez

Sin embargo, Sofi Martínez dijo que olvió a intentar con otra carrera porque seguía intentando con esa idealización de querer cambiar algo y la elegida fue Ciencias políticas. "En la primera clase se pusieron a hablar de Platón, Aristóteles… ¡Que aburrido! Miraba alrededor y mis compañeros estaban súper copados. La que estaba mal era yo", expresó con total sinceridad a Gente..

Lejos de quedarse para seguir escuchando, la periodista salió de la clase con una fuerte convicción de que no era para ella: "Así que no esperé a que terminé la clase, me paré y me fui. 'Estoy perdiendo tiempo', dije". Acto seguido, contó que su padre le preguntó si estas decisiones estaban vinculadas al miedo que le podía generar estudiar y avanzar en la universidad. "Yo le dije que confíe en mi", manifestó.

Sofi Martínez

En este sentido, Sofi Martínez aseguró que, aunque proviene de una familia de licenciados, decidió comenzar un terciario de periodismo que empezaba recién en marzo del año siguiente, por lo que estuvo seis meses esperando para iniciar la cursada. Sin embargo, este tiempo libre le sirvió para tomar impulso y dejar su currículum en un portal web para cubrir noticias sociales y políticas de San Fernando y San Isidro.

Con esta experiencia, la conductora pudo darse cuenta que había encontrado su verdadera vocación. "Lo empecé a hacer y me gustó. Así escribí mis primeras notas en un medio digital", recordó. Asimismo, contó que le mandó mensajes a "un montón de personas pidiendo trabajo, entre los que se encontraba un productor de Guido Kaczka".

Sofi Martínez

Finalmente, su insistencia y confianza en sí misma dieron sus frutos: "Me escribió ofreciéndome cubrir vacaciones y entre a 'A todo o nada'. Después seguí en la producción por muchos años y, como no podía estudiar periodismo general por los horarios, empecé periodismo deportivo".

La historia que sigue la conocemos todos: Sofi Martínez logró cubrir el Mundial de 2022, hizo emocionar a Lionel Messi con sus emotivas palabras, cubrió partidos y Juegos Olímpicos, y hoy se luce como host digital de "La Voz Argentina" en el streaming de Telefe. Sin dudas, su fuerte confesión "la que estaba mal era yo" cambió su vida y le hizo ver el camino que estaba destinado para ella.