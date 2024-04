Sofía Calzetti, la pareja de Sergio "Kun" Agüero, compartió por primera vez en sus redes sociales una imagen de su pancita de embarazada. La joven, quien espera su primer hijo junto al exfutbolista, ha generado una ola de ternura y felicitaciones entre sus seguidores al revelar este íntimo momento de su vida.

La noticia del embarazo de Sofía y Sergio fue anunciada a principios de marzo mediante un emotivo posteo conjunto en Instagram, donde compartieron la ecografía y revelaron el sexo del bebé. "Emoción inmensa! Te estamos esperando hijita", expresaron, inundando la red con alegría y amor.

Sin embargo, fue ahora, unas semanas más tarde, cuando Sofía decidió compartir un vistazo de su creciente vientre en sus historias de Instagram. En la foto, capturada en la intimidad de un balcón nocturno, se ve a Sofía luciendo un elegante conjunto negro y acariciando amorosamente su pancita con una mano.

La influencer se encuentra actualmente vacacionando en París junto a un grupo de amigas disfrutando del tiempo libre y preparándose para lo que vendrá.

Cabe destacar que este será el primer hijo de Sofía y el segundo para Sergio "Kun" Agüero, quien ya es padre de Benjamín, fruto de su relación anterior con Gianinna Maradona.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti revelaron uno de los posibles nombres para su hija

En una entrevista con LAM, Sofía y el Kun hablaron sobre el embarazo y además se animaron a decir cuál es el nombre que tienen en mente. "No queríamos decirlo antes, porque uno nunca sabe. Los médicos nos decían esperen", explicó el ex jugador del Barcelona. Luego agradeció al programa que conduce Ángel De Brito porque no contaron nada al respecto.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti no se escondieron y confirmaron que es uno de los nombres que tienen pensados es "Olivia".

