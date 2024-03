Sofía Gala le dio una nueva chance al amor y se mostró en público de novia con Fermín Martínez, un artista y cantante del que asegura estar muy enamorada. Ambos fueron juntos a la presentación de ‘Como el Mar’, una película que tiene como director a Nicolás Gil Lavedra, protagonizada por la propia Sofía y galardonada en el Iberoamerican Film Festival.

La hija de Moria Casán fue consultada en una entrevista acerca de este nuevo amor y sus sentimientos hacia él, a lo que aseguró: “Estoy muy bien. Muy enamorada. Siento que a Fermín lo conozco hace millones de vidas y que siempre estuvimos juntos de alguna manera”.

Quién es Fermín Martínez, el nuevo novio de Sofía Gala

Fermín Martínez es cantante y bajista en las bandas The Nudes y Vacaciones en Outland. Además, es tatuador y sube su propia música como solista a la plataforma Soundcloud, donde se hace llamar Cementerio Rosa, al igual que en su cuenta de Instagram.

Sofía Gala y su novio, Fermín Martínez

Sofía Gala reveló lo que siente por Fermín Martínez recientemente. “Como que ya no me acuerdo de la vida antes de él, que es algo que me suele pasar con la gente que amo y con la gente que quiero tener cerca. Como que la linealidad del tiempo y el espacio es una concepción humana, y te encontrás con otros seres y no hay ni fechas ni tiempo ni nada, solo vida, compartir y crecer con el otro”, confesó.

SDM