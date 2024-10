Sol Pérez compartió en sus redes sociales una foto en su casa donde se la puede ver con una bikini, sin duda alguna está disfrutando de la mejor manera estos días de calor junto al avance de su embarazo. Antes de tener que cumplir con sus responsabilidades laborales, la panelista se tomó algunos minutos frente a los rayos del sol.

Sol Pérez

Sol Pérez inauguró la temporada de bikinis luciendo su pancita de embarazo

Desde su cuenta de Instagram la modelo comparte con sus seguidores los diferentes looks y atuendos que elige día a día, ya sea para pasar el día con su esposo, Guido Mazzoni, como para ir a su trabajo lo que enloquece a todos sus seguidores; esto se potenció en los últimos meses con la llegada de su embarazo.

Sol Pérez

En el día de hoy, aprovechando los rayos del sol antes de irse al canal donde trabaja como panelista, Sol Pérez se tomó unos minutos para posar en su casa con una bikini cuadrillé de color azul con blanco, de esta forma la modelo dio apertura a la nueva temporada calor y de bikinis con las que se verá el avance de su embarazo.

Sol Pérez

A sus seguidores les fascinó como cada vez se nota más el crecimiento de la panza por el embarazo, lo que no solo a ellos los pone contentos, sino que es algo de lo que Sol Pérez se siente súper orgullosa por lo que se muestra feliz luciendo sus casi cuatro meses de gestación. Desde que ella y Guido Mazzoni dieron la noticia de la llegada del bebé se los puede ver más unidos y disfrutando cada momento.

Sol Pérez cuenta detalles sobre su embarazo

En una entrevista para Intrusos, Sol Pérez contó detalles de cómo está viviendo esta nueva etapa, acompañada por su marido y rodeados de sus familias. “Estoy embarazada de 15 semanas. La semana que viene son cuatro meses. Es todo nuevo, todo raro, todo hermoso. Tengo mis momentos igual. Es un proceso en el que una se tiene que volver a conocer”, expresó la modelo.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

La panelista agregó los cambios que sufrió en estos meses su cuerpo. “Con el tema de la ropa, ni hablar, ya casi nada me va. Y hay cosas que comía siempre que ya no me gustan”, soltó Sol Pérez. Estos nuevos desafíos la están haciendo adatarse de alguna forma a su nuevo mundo de futura mamá lo que le genera mucha emoción.

Desde Intrusos le consultaron si ya sabía en sexo del bebé o si pensaba hacer una revelación, como muchos artistas están haciendo. “Ya sé el sexo del bebé, pero es una sorpresa”, soló Sol Pérez sobre esta información que prefiere guardar para ella y su familia. Tanto ella como Guido Mazzoni, su esposo están emocionados y disfrutando de cada momento que les regala esta nueva etapa.

VDV