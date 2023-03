Soledad Aquino se cansó y vende todo lo que tiene en una feria americana. Es que la primera mujer del conductor Marcelo Tinelli, decidió poner a la venta las prendas que ya no usa y las publicó en sus redes sociales. La noticia la dio a conocer en un dialogo que tuvo en Intrusos.

“Voy a Ginebra y me tiento. Por eso, tengo seis carteras y no las uso. Tengo cosas que no uso ni usaré. ¿Para qué voy a acumular tanta ropa? La idea la saqué de Anamá Ferreira, que vende toda su ropa por Internet”, comentó la mamá de Mica y Cande Tinelli.

Soledad Aquino

Soledad Aquino y su vida sentimental

La ex pareja de Marcelo Tinelli, hace unos días atrás habló de su vida sentimental y dijo: “Sí, siempre fui bastante enamoradiza. Tuve algunas relaciones que fueron de años. Y de dos estuve bastante enamorada, totalmente. Uno era chileno y se tuvo que volver a su país por cuestiones de trabajo, y otro era un español con el que pasó lo mismo. Fue bastante internacional lo mío”.

Soledad Aquino

Antes de cerrar, agregó: ya a esta edad no tengo ganas de sentarme a conocer y contar otra vez toda mi vida. Medio plomazo ya hacer eso. Prefiero la tranquilidad".

J:M