Por primera vez, Andrés Gil habló de su relación con Gimena Accardi: "Nos queremos mucho"

Andrés Gil se refirió por primera vez al vínculo que lo une a Gimena Accardi, en medio de las repercusiones por la separación de la actriz y Nicolás Vázquez. El actor habló con serenidad sobre su relación con su compañera de elenco, tras semanas de especulaciones que lo vincularon como el tercero en discordia.

Durante una entrevista con Intrusos (América), el artista habló por primera vez sobre las polémicas que se generaron tras la separación de los ex Casi Ángeles luego de estar 18 años juntos. “Es todo falso. Con Gimena nos queremos mucho y hubiese estado bueno que no pase todo este quilombo”, expresó.

Por su parte, Andrés Gil habló de la gran amistad que los conecta tanto con Gimena Accardi como con Nico Vázquez. También hincapié en la importancia de cuidar la intimidad de quienes atraviesan momentos difíciles. “Nico también está pasando un momento bastante choto y no está bueno que se alimente con cosas que son mentiras. Estaría bueno que respeten su intimidad”, agregó.

En la misma línea, se refirió a su momento como padre primerizo y cómo está transcurriendo toda esta situación con Cande Vetrano, su pareja. “Estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa, unidos, intentando que esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, el momento más especial de nuestra vida”, aseguró, desmintiendo cualquier problema con su novia.

Sin embargo, la gira teatral que comparten Andrés Gil y Gimena Accardi fue otro de los focos de atención. Ambos se presentaron en Bahía Blanca días atrás, en medio de especulaciones sobre cómo se manejarían en escena tras el escándalo. Según se conoció, ambos mantuvieron su profesionalismo y saludaron al público con amabilidad, sin modificar su rutina.

“Queremos disfrutar los últimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Tuve un año y medio con ellos que fue increíble. Siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor”, expresó el artista. A su vez, dejó en claro que el vínculo que los une como amigos se basa en el respeto y el compañerismo.

Andrés Gil se refirió por primera vez a su relación con Gimena Accardi, en medio de la separación de la actriz y Nico Vázquez, y dejó en claro que no tiene vínculo alguno con la polémica. Sus declaraciones, tanto en televisión como en redes, buscaron despejar rumores y preservar el respeto por su familia con Cande Vetrano y sus amigos.

