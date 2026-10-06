Estos son los artistas que acompañarán a Lionel Messi en su despedida: el line up completo

Lionel Messi vivirá este martes una de las jornadas más significativas de su historia con la selección nacional. El capitán se despedirá ante el público argentino frente a Benín en el estadio Monumental, en una noche para la que la AFA preparó una celebración que comenzará varias horas antes del partido y continuará una vez finalizado el encuentro.

La propuesta combinará fútbol, música, emoción y distintos homenajes a lo largo de la jornada. Artistas vinculados a la cumbia, el cuarteto, el rock y el folklore formarán parte del evento, que además tendrá un espectáculo de drones, fuegos artificiales y una presentación sorpresa reservada para el cierre.

El line up completo de la despedida de Lionel Messi

La programación musical de la despedida de Lionel Messi comenzará a las 17.30 con Un Poco de Ruido y una banda en vivo, antes de dar paso a Sebastián Mendoza, Román, El Original, Amar Azul, Santi Cairo y Q’Lokura durante la primera parte de la previa.

Lionel Messi se prepara para su despedida de la selección nacional

A medida que se acerque el comienzo del partido, Un Poco de Ruido volverá a encargarse de la animación y Damas Gratis tendrá su presentación desde las 19, como uno de los últimos shows antes del ingreso de los futbolistas al campo de juego. A las 20, Fabio Santana será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino.

La música continuará incluso durante el desarrollo del encuentro. Gaspar Benegas será el protagonista del espectáculo previsto para el entretiempo, mientras que el último tramo de la celebración comenzará una vez finalizado el amistoso frente a Benín, lo que marcará el cierre y la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

Para después del partido está previsto un show de drones y fuegos artificiales que dará paso a las últimas actuaciones de la noche. Soledad Pastorutti subirá al escenario a las 22.10 y, cinco minutos después, será el turno de Ulises Bueno, quien también participará del homenaje preparado para el capitán argentino.

El Lineup completo para la despedida de Lionel Messi

El cierre todavía mantiene uno de los principales interrogantes de la jornada. Para las 22.30 está anunciada una presentación sorpresa cuya identidad no fue revelada, por lo que el último artista de la noche recién se conocerá durante el evento.

Dentro de todos los nombres confirmados, la presencia de La Sole tendrá además un significado particular. Su vínculo con el futbolista y con la Selección quedó asociado durante los últimos años a Brindis, una canción que el rosarino eligió para acompañar algunos de los momentos más importantes de su recorrido con la camiseta argentina.

La historia que une a La Sole y Lionel Messi antes de su despedida

Soledad Pastorutti y Lionel Messi protagonizaron uno de sus encuentros más recordados en marzo de 2023, cuando la Conmebol realizó un homenaje a la selección después de la consagración en el Mundial de Qatar. Durante aquella ceremonia, la cantante interpretó Brindis frente al plantel campeón y logró emocionar a todos los presentes.

El recordado momento entre Soledad Pastorutti y Lionel Messi, tras salir campeones del mundo

Para ese momento, el tema ya tenía una conexión directa con el futbolista. Apenas un mes después de la final disputada ante Francia, el exfutbolista del Barcelona había elegido la canción para musicalizar un video con imágenes de la conquista de Qatar 2022, recuperando distintos momentos del recorrido que terminó con la tercera Copa del Mundo para la selección.

La interpretación de Soledad durante el homenaje dejó además una de las imágenes más recordadas de aquella celebración. Hacia el final de la canción, la artista se acercó a Leo, lo tomó de las manos y ambos terminaron abrazándose, mientras el resto de los campeones acompañaba el momento sobre el escenario.

Más de tres años después, Brindis volvió a aparecer asociado a un momento determinante de la carrera del capitán. El pasado 31 de agosto, cuando comunicó el cierre de su etapa con la selección argentina, el jugador del Inter Miami volvió a utilizar la canción para acompañar un video en el que repasó diferentes momentos de su trayectoria con la camiseta albiceleste. El posteo se volvió viral rápidamente y varios futbolistas de la Scaloneta le dejaron su mensaje de agradecimiento.

Por eso, la actuación de Soledad en el Monumental tendrá un antecedente que excede su participación dentro del espectáculo musical. La cantante aparecerá después del partido, en uno de los momentos destinados a los homenajes y volverá a coincidir con el futbolista en una noche especialmente vinculada con su recorrido en la selección, celebrando cada instante que el deportista atravesó con la albiceleste.

La despedida de Lionel Messi reunirá así a representantes de diferentes géneros de la música argentina y tendrá actividad desde varias horas antes del partido hasta entrada la noche. Entre ellos, la presencia de Soledad Pastorutti permitirá recuperar una historia que comenzó hace más de dos décadas, pasó por altibajos, finales perdidas, pero tuvo su punto consagratorio con las cuatro finales conquistadas en los últimos años. La derrota con España y lo que ocurrió con Jorge Messi fue el momento designado para que el capitán anuncie el final de su etapa con la camiseta argentina. Hoy será su último partido con la albiceleste y una oportunidad de ponerle un broche de oro a una carrera impecable con la selección.