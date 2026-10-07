Soledad Pastorutti expresó cuál es el legado de Lionel Messi para la selección argentina

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina dejó varios momentos emotivos en el estadio Monumental y Soledad Pastorutti fue protagonista de uno de ellos. La cantante formó parte de la ceremonia y volvió a interpretar “Brindis”, una canción que desde hace años mantiene un vínculo especial con el rosarino.

Después de su presentación y del abrazo que compartieron sobre el campo de juego, la artista recordó las oportunidades en las que pudo conversar con el futbolista. Todavía movilizada por lo ocurrido, habló sobre su costado más personal y dejó una reflexión acerca de los valores que transmitió durante su paso por el seleccionado.

La emoción de Soledad Pastorutti al cantarle a Lionel Messi

Soledad Pastorutti reconoció que atravesó su presentación con muchos nervios y que todavía no alcanzaba a dimensionar la reacción que había generado entre los hinchas. La cantante definió como un privilegio la posibilidad de volver a cantarle a Lionel Messi en una noche tan especial. La intérprete aseguró que la música le permitió vivir un momento difícil de describir. Además, destacó lo que significó homenajear a una figura querida tanto en la Argentina como alrededor del mundo.

Las sensaciones estuvieron atravesadas por el motivo de la ceremonia. “Es una noche que no sabemos si festejar, si llorar”, expresó al referirse a la despedida. En ese sentido, valoró todo lo que el capitán entregó durante su extensa trayectoria con la camiseta argentina. Según señaló, el rosarino permaneció representando al país durante muchos más años de los que habitualmente pueden esperarse de un jugador de fútbol.

Uno de los momentos más emotivos llegó después de la interpretación, cuando la artista se acercó al diez sobre el césped y ambos compartieron un abrazo ante los hinchas presentes.

Qué dijo Soledad Pastorutti sobre el legado de Lionel Messi

Soledad Pastorutti se detuvo especialmente en la personalidad de Lionel Messi fuera de la cancha. La cantante hizo hincapié en su sencillez y humanidad, dos características que pudo observar durante las oportunidades en las que conversó con él. Esos encuentros también le permitieron conocer algunas de las prioridades del futbolista en su vida personal. Según contó, sus seres queridos ocupan un lugar fundamental y destacó especialmente la importancia que le otorga a la familia.

Uno de los momentos más emotivos de la noche (Redes Sociales)

A partir de esas experiencias, la intérprete reflexionó sobre la influencia que tuvo el diez dentro del equipo nacional. “Yo a Lionel lo respeto muchísimo”, aseguró al explicar qué representa para ella su figura. En su análisis incluyó a Lionel Scaloni y vinculó a ambos con el proceso que atravesó el conjunto albiceleste durante los últimos años. “Creo que esta selección nos ha dejado muchas enseñanzas”, sintetizó.

Para la artista, la huella del rosarino también está relacionada con los valores transmitidos durante todos estos años, además de los títulos y actuaciones que marcaron su recorrido con la camiseta argentina.

Por qué Soledad Pastorutti eligió “Brindis” para despedir a Lionel Messi

Soledad Pastorutti ya había quedado vinculada a Lionel Messi a través de “Brindis”, la canción que volvió a interpretar durante la ceremonia en el Monumental. El tema adquirió un significado especial después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. Tras convertirse en campeón del mundo, el rosarino eligió la canción para acompañar uno de los videos con los que recordó la obtención del título. De esa manera, la composición comenzó a quedar asociada a uno de los momentos más importantes de su carrera.

Meses después, la intérprete cantó el mismo tema frente al plantel durante el homenaje organizado por la Conmebol para los campeones del mundo. Aquella presentación reforzó el vínculo de "Brindis" con el equipo nacional y con la conquista mundialista. La artista recordó que se trata de una canción que escribieron para ella muchos años atrás y valoró que, con el paso del tiempo, su letra haya logrado conectar con otras personas y adquirir nuevos significados.

“Brindis” volvió así a acompañar a Lionel Messi en otra jornada especial. Esta vez, durante su despedida, antes de que la propia Soledad Pastorutti destacara la sencillez, la humanidad y las enseñanzas que dejó como parte de su legado en la selección argentina.