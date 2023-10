Stef Roitman y Mau Montaner lanzaron sus primeros podcast

Stef Roitman y Mau Montaner se lanzaron en un nuevo proyecto que incluye también a toda la familia montaner y los amigos del mundo artístico que tienen los cantantes. "Este proyecto me llena de gran alegría y emoción", expresó la actriz.

"The Why Podcast: Charlas con Propósito", es el nombre del proyecto que lanzaron Stef Roitman y Mau Montaner. La idea de estos podcast es tratar diferentes temáticas con amigos y miembros de la familia, para ayudar a la gente a encontrar su verdadero propósito en la vida. "Pensándolo Bien, Pensábamos Mal", es el título de los episodios que lidera Stef.

La palabra de Stefi Roitman y Mau Montaner

"Hemos estado soñando con esto y hoy, por fin, podemos sacarlo a la luz. Como dice el título del podcast, 'Pensándolo Bien, Pensábamos Mal'; es decir, cuando lo pensas, puede que nos hayamos equivocado en tantas cosas... por eso, con la ayuda de nuestros invitados, tendremos la oportunidad de repensar y discutir todo lo que nos han contado y creíamos tener claro hasta ahora. Espero que los oyentes lo disfruten tanto como nosotros", señaló Stefi Roitman.

Este mes se lanzarán los episodios que lidera Mau Montaner quien aseguró: "Estoy muy orgulloso y feliz de poder compartir por fin con ustedes este proyecto que he tenido en mi corazón durante varios años.... 'The Why Podcast'. Un podcast que habla sobre la importancia de vivir a través de tu propósito y cómo lograrlo. La idea es que nos embarquemos juntos en esta búsqueda y nos ayudemos mutuamente a vivir la vida a través de nuestro POR QUÉ".

Top 10 de podcast en Spotify.

Camilo y Evaluna Montaner, Lelé Pons, Greeicy y Ricky Montaner, son solo algunos de los artistas que compartirán los eposiodios junto a Stefi Roitman y Mau Montaner. Los episodios se pueden escuchar a través de las diferentes plataformas digitales. En Spotify ya están dentro de los más escuchados en nuestro país.

Por su parte, Ricardo Montaner "Este es otro hito para la familia Montaner y estoy muy orgulloso tanto de Mau como de Stef. Estos podcasts tocan temas que a ambos les apasionan y sé que están deseando compartirlos con el público latino tanto en los Estados Unidos como en el extranjero".