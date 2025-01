El enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi tiene un nuevo capítulo con la aparición pública de la conductora, que decidió contar su verdad tras estar alejada de sus hijas, Isabella y Francesca Icardi, que se encuentran con su padre desde hace varios días sin poder tener una comunicación fluida.

En diálogo con LAM (América), el jueves por la noche, Wanda Nara reveló el calvario que atraviesa ante el enfrentamiento que tiene con el jugador, sufriendo las diversas maniobras que el realizaría para buscar perjudicarla.

La palabra de Wanda Nara: desde la relación de Mauro Icardi con la China Suárez a su salud

El 2025 comenzó con la continuación del escándalo de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. El jueves por la tarde, la conductora compartió un letal mensaje en Instagram: “Con las nenas, no. Cortar la obra social de cinco menores, dejar de pagar el colegio, no pagar alimentos. Hacerlas vivir con una mujer que no es su mamá y prohibirme hablar con mis hijas en Navidad y a diario ¿Esto es violencia? Quiero Justicia. ¿Existe?”.

Con estas palabras, Nara apuntó a Mauro Icardi, quien se encuentra cuidando a las dos menores de edad en Buenos Aires. Sin embargo, las acusaciones no terminaron allí, ya que más tarde, mientras en LAM analizaban la conflictiva separación, la mediática llamó sorpresivamente en vivo y se dispuso a desmentir rumores y contar su verdad.

En primera instancia, indicó que no puede mantener una comunicación fluida con sus hijas, por presunto impedimento de Mauro Icardi. Además, aseguró que su expareja mantiene un vínculo amoroso con la China Suárez, quien también compartiría viviendo con sus hijas. “Si estás con esta mujer, me parece perfecto y sé feliz, pero no hagas cosas para lastimarme. Yo a mis hijas el 24 no las pude ver, las vi en un posteo de la chica, esta que está con él y me parece como muy morboso (…) enterarme por redes sociales cosas que están pasando, o blanquear un romance con mis hijas de la mano en un supermercado”, expresó la conductora.

Tras una larga charla, en la que Wanda Nara intentó dejar en claro el calvario que atraviesa, decidió responder una de las consultas que se le había hecho, respecto al corte de la obra social que sufrió ella y sus dos hijas por parte del jugador. "Teníamos un acuerdo, escrito en mensajes", indicó respecto a que Mauro debía ser la persona que abonara el servicio, cuestión que no cumplió en los últimos meses.

Con una previa aclaración en la que indicó que ella podía pagar la obra social, pero no lo realizaba por el acuerdo, la mujer se quebró en llanto. "Me parece muy doloroso que sabiendo que tengo leucemia me dé de baja la obra social y no me notifique porque a mí ninguna obra social me tomaría y yo tengo muy altos los remedios", indicó.

"Todas estas cosas te duelen. No me voy a callar", determinó. Acto seguido aseguró que hay una larga lista de mujeres que decidieron callarse al enterarse de que la actriz se había vinculado con sus esposos, pero ella no lo iba a hacer. De esta forma, Wanda Nara dejó de guardar silencio y habló extensamente de la situación que atraviesa, esperando reencontrarse con sus hijas.