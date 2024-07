Surgió un nuevo amor en Survivor: Francisco Pardo y Aixa Legarreta tuvieron un encuentro a escondidas

Survivor comenzó en la pantalla de Telefe y ya dio mucho que hablar más allá de la competencia, ya que cada uno de los participantes ya están formando vínculos muy estrechos que pueden terminar en mucho más, uno de los ejemplos más claros fueron Francisco Pardo y Aixa Legarreta.

Ambos integrantes del grupo sur se mostraron a los besos en el refugio del ciclo que está conduciendo Marley. Pero eso no fue todo, ya que el joven explicó frente a las cámaras: "Acá uno siempre necesita tener buenas conexiones con las personas".

Aixa Legarreta en Survivor.

Además, Francisco abrió la posibilidad de que surgiera el amor en el reality: "Uno está muy solo y las alianzas cercanas siempre son positivas. No sé si podría encontrar o no el amor en Survivor. La verdad es que acá todo es extremo, todo es difícil y no se sabe bien qué es lo que sentís. Simplemente, se vive el día a día".

Por su parte, Aixa Legarreta se diferenció de Francisco Pardo y reveló al aire en Survivor: "No quisiera que se viera esa parte de mí. No vine a eso. Me gustaría que se me vea a mí en el juego y nada más. Ese sería mi ideal", y agregó: "Si lo otro lo puedo tapar mejor, pero bueno, es imposible porque estamos vigilados".

Quiénes son Francisco Pardo y Aixa Legarreta

El nuevo reality de Telefe, que está conduciendo Marley todas las noches, se estrenó este lunes 15 de julio y comenzó con 25 participantes que deberán afrontar varias competencias mientras están divididos en dos grupos.

Tanto Francisco Pardo como Aixa Legarreta forman parte del grupo sur, ella es una artista circense de Rosario de 24 años mientras que él es un CEO bancario de 35 años.

J.C.C