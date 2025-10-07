De Susana Giménez a Juana Viale y Belu Lucius, todos los sofisticados look de la especial noche de Fundaleu

Susana Giménez, Juana Viale y Belu Lucius dijeron presente en la especial noche de Fundaleu, una gala que volvió a reunir a celebridades con estilismos sofisticados y propuestas de moda que marcaron tendencia. La cita anual convocó a figuras de distintos ámbitos, en una jornada dedicada a la solidaridad.

Los increíbles looks de la especial noche de Fundaleu: De Susana Giménez a Juana Viale y Belu Lucius

Susana Giménez, Juana Viale y Belu Lucius fueron algunas de las figuras que se destacaron en la especial noche de Fundaleu, donde los sofisticados looks marcaron el ritmo de una gala que volvió a reunir a personalidades del espectáculo, la cultura y el ámbito empresarial. Se realizó la edición número 26 de “Famosos por la Vida”, y tuvo como objetivo recaudar fondos para la lucha contra la leucemia. Como cada año, las celebridades se sumaron como “celebrity waiters”, colaborando en el servicio de las mesas.

Susana Giménez

Susana Giménez se destacó entre una de las más fotografiadas de la noche con un look que se robó todas las miradas. En esta oportunidad se lució con un impactante vestido rojo intenso, de silueta fluida y escote cerrado, que combinó con una capa translúcida del mismo tono, aportando elegancia a su elección. A su vez, sumó guantes, cartera con brillos, estola de peluche, gafas y zapatos en tono oscuro.

Juana Viale

Por su parte, Juana Viale, fiel a su estilo elegante y con sello propio, deslumbró en la alfombra roja de Fundaleu con un outfit que combinó romanticismo, estructura y modernidad. La actriz eligió un vestido confeccionado en brocado de seda con motivos florales en tonos pastel, una pieza de alta costura que destacó por su caída.

Anamá Ferreira

Entre las asistentes, se destacó la presencia de Anamá Ferreira, quien se declinó por un atuendo vibrante. Para la gala solidaria, se declinó por un vestido en tono azul eléctrico con escote cerrado y un lazo en forma de moño en la cintura. Completó su elección, con unos zapatos abiertos de taco alto en tono dorado junto con un clutch a juego.

Débora Plager, en su paso por la alfombra roja de la gala Fundaleu, se robó todas las miradas con un look cargado de glamour. Con su característico estilo, la periodista eligió un vestido de satén negro con escote profundo en V, breteles finos y falda amplia con ondulaciones en tono negro con detalles en nude que equilibró sensualidad y sofisticación.

Débora Plager

Dueña de un estilo clásico y refinado, Zulemita Menem se lució con un vestido largo en color negro con transparencias sutiles y franjas diagonales en tono gris perlado, una combinación que realzó su figura. El diseño, de mangas largas y cuello cerrado, se destacó por su sobriedad y elegancia.

Zulemita Menem

Una de las parejas más esperadas de la noche, Elina y Eduardo Costantini, deslumbraron sobre la alfombra roja de Fundaleu con una combinación de elegancia y estilo. La modelo lució un vestido largo de tul negro con estampado floral en blanco y toques multicolor, que combinó romanticismo y sensualidad. El escote en V profundo y las mangas transparentes aportaron un aire delicado, mientras que la falda con abertura lateral mostró un interior con bordados de lentejuelas multicolor.

Elina y Eduardo Costantini

En su llegada, Sofía Jujuy Jiménez deslumbró con un look que combinó delicadeza y audacia. La presentadora se declinó por un vestido largo al cuerpo en satén color rosa, un diseño de líneas suaves que destacó por su escote profundo con recortes laterales y una espalda abierta. Completó su estilismo con joyas plateadas minimalistas, anillos de diseño y aros medianos, reforzando su estilo chic.

Sofía Jujuy Jiménez

Dueña de un estilo inigualable, Mirtha Legrand se llevó todos los flashes en la alfombra roja de la noche de Fundaleu. La conductora apostó por un sofisticado vestido largo en total black, confeccionado en encaje bordado. El diseño, de mangas largas y escote cerrado, se destacó por los volúmenes de tul estructurado en los hombros. Fiel a su estilo, completó su atuendo con aros colgantes de brillantes y un collar de piedras claras.

Mirtha Legrand

Barbie Simons brilló en su llegada con un look que evocó el glamour del clásico Hollywood. La periodista lució un vestido dorado de silueta fluida, confeccionado en una tela satinada que reflejaba la luz. Con escote profundo y mangas anchas, el atuendo se ajustó a su cintura, realzando su figura con elegancia.

Barbie Simons

Belu Lucius combinó elegancia, sensualidad y glamour. La influencer se declinó por un vestido sirena con escote pronunciado, bordado en lentejuelas y pedrería, con un diseño que dibuja delicados arabescos en tonos plateados, nacarados y rosados sobre una base blanca. Completó su outfit con el pelo suelto en ondas definidas y un maquillaje en tonos cálidos.

Belu Lucius

