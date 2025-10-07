Mirtha Legrand y Zulemita Menem coincidieron con el encaje floral para sofisticados looks para la gala de Fundaleu

Las celebridades se vistieron elegantes para la tradicional gala solidaria de Fundaleu, “Famosos por la Vida 2025”. Mirtha Legrand, Zulemita Menem y muchos más participaron del evento, donde desplegaron sus mejores looks sofisticados y marcaron tendencia. Sin embargo, la diva y la empresaria llamaron la atención de todos al elegir el encaje floral para sus looks, y desataron entre los expertos de la moda un duelo increíble, donde cada una marcó su estilo personal.

Mirtha Legrand en la gala de Fundaleu / Créditos: Fundaleu

Duelo de looks: Mirtha Legrand y Zulemita Menem coincidieron con el encaje floral para la gala de Fundaleu

En la noche del 6 de octubre, y en el marco de su 26° aniversario, la tradicional gala solidaria de Fundaleu, “Famosos por la Vida 2025”, reunió a grandes figuras que colaboraron como “Celebrity Waiters”. Allí las celebridades desplegaron sus talentos como camareros para conseguir propinas que destinarán a la causa de este año. Sin embargo, también llamaron la atención por sus elegantes looks nocturnos, que marcaron las mejores tendencias. Entre las más destacadas, estuvieron Mirtha Legrand y Zulemita Menem, ya que coincidieron con el encaje floral.

Zulemita Menem en la gala de Fundaleu / Créditos: Fundaleu

Por un lado, la Chiqui llegó con sus brillos naturales y su carisma de siempre, y desplegó un look sofisticado total black. Con menos transparencias, la diva le dio importancia a las lentejuelas brillantes, cosidas a mano sobre el diseño de encaje floral, que continuaba hasta en las mangas largas. Como detalle llamativo y final, en los hombros se destacaba un cuello de tul, que imitaba a plumas, acompañando el corte de pelo de Mirtha.

Mirtha Legrand en la gala de Fundaleu / Créditos: Fundaleu

Por el otro lado, Zulemita optó por un estilo más sensual, combinando las transparencias y las líneas con el opaco. El vestido era ceñido al cuerpo hasta los tobillos, donde se lucían unas sandalias de tacón. De manga larga y cuello pronunciado, en las partes translúcidas se lucía el encaje floral, sin brillos, mientras que en el resto se destacaba una tela de satén, que hacía parecer que el vestido tenía un doble color, más claro que el negro.

Zulemita Menem en la gala de Fundaleu / Créditos: Fundaleu

Los expertos fashionistas no dudaron en destacar ambos looks, y mostrar las diferencias de estilos con una misma tela tendencia. El encaje es uno de los más elegidos por las celebridades, y el diseño floral fue el que enamoró a Mirtha Legrand y Zulemita Menem, quienes lo impusieron a su manera. La noche fue un completo éxito, desplegando no solo cátedra de moda, sino que además una nueva edición de la gala solidaria de Fundaleu.

A.E