Marcela Tinayre reveló la particular reacción de su nieto, Silvestre Valenzuela, tras el furor que causó

A una semana de haberse desarrollado la tan ansiada gala de los premios Martín Fierro 2025, el evento sigue dando de qué hablar, sobre todo por las repercusiones que generó algunas apariciones públicas. Este es el caso de Silvestre Valenzuela, el nieto mayor de Marcela Tynaire. Orgullosa del hijo de Juana Viale y el actor Gonzalo Valenzuela la presentadora televisiva habló de las impresiones que le generó al adolescente la exposición pública en la alfombra roja.

Marcela Tynaire reveló la reacción de Silvestre tras su salto a la fama

El pasado lunes 29 de septiembre, Silvestre Valenzuela asistió a los premios Martín Fierro acompañando a su madre, Juana Viale, a su abuela, Marcela Tynaire, y a su bisabuela Mirtha Legrand. El adolescente de 17 años, que mantiene un perfil súper bajo, se mostró sonriente y disfrutando del mega evento rodeado de las grandes personalidades del espectáculo. Sin embargo, logró capturar la atención de los paparazzi tras ser nombrado por la longeva conductora, dueño de un formato televisivo que atravesó generaciones. Fue así que, durante la ceremonia, la matriarca recibió una estatuilla reconociendo su trayectoria en el ambiente, la cual fue entregada por el presidente de APTRA, Luis Ventura.

Este fin de semana, en el ciclo Ventura Show (Radio del Plata), el periodista analizó los detalles de una noche única donde resaltó la presencia del joven hijo de los actores. Es así que fue la propia Marcela Tynaire quien reveló los detalles de la reacción del chico al ser tema de conversación en los medios de comunicación y redes sociales. "Silvestre me llama... A mí me dicen Mima, mis nietos, ¿no? Entonces, me dice: ‘Mima, yo no puedo creer lo que pasó conmigo’”, comenzó diciendo la hija del fallecido Daniel Tynaire.

Asimismo, confesó: “Es educadísimo, y además, se reía, estaba contento. En los cortes se iba a pasear y decíamos: ‘¿A dónde vas?’, y él decía: ‘Ah, voy a dar una vuelta, porque quería ver todo’”. Ante esto, explicó los deseos que tenía el muchacho de acompañar a las mujeres de la familia en esta fiesta de la televisión. No obstante, su madre no quería saber nada al respecto. “Desde que tiene doce años le pide a Juana de ir y Juana le dijo: ‘No, hasta que no tengas diecisiete, dieciocho, yo no te llevo los Martín Fierro. ¿Para qué te voy a exponer?’”.

En concreto, el heredero de la familia de artistas pudo concretar sus anhelos de asistir a la premiación que año tras año destaca la labor de las tres generaciones de conductoras que forman parte de su círculo materno. Finalmente, Marcela reflexionó además sobre el futuro de sus descendientes del mundo del espectáculo: “Es muy divertido, porque no sé si alguno de todos estos que van se va a dedicar a las artes, a la parte artística”, agregó, dejando entrever, que hay un futuro prometedor y apasionante para aquellos que les gusta el ambiente donde prácticamente crecieron.

Aunque se desconoce sus proyecciones laborales a futuro, el debut de Silvestre Valenzuela en los premios Martín Fierro marcó una huella imborrable para él logrando conquistar el cariño de la gente con su simpleza y espontaneidad propia de su edad. Además, marcó su presencia con un look súper canchero y descontracturado que se llevó toda la atención en la glamorosa velada del Hotel Hiltón.

