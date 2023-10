Este miércoles 11 de octubre, Susana Giménez estuvo como invitada en Socios del Espectáculo y habló sobre su posible regreso al país. En diálogo con Rodrigo Lussich, la diva reveló que sólo volverá a Argentina si el kirchnerismo deja de formar parte del Poder Ejecutivo.

El periodista le preguntó: “Vas a volver a vivir a Buenos Aires o ¿no?”. “Sí”, respondió segura Susana. “¿De qué depende?”, continuó su indagación el conductor y sin filtro la figura agregó: “De que se vayan los K”.

Imagen reciente de Susana Giménez.

Sin querer dar muchos detalles sobre sus pensamientos políticos, la actriz continuó: "No quiero hablar de política, pero me encantaría volver al país. Igual vengo todos los fines de semana".

Por último, Susana Giménez terminó contando que le molestaba del gobierno actual: "No estoy de acuerdo con ciertas políticas, no estoy de acuerdo que me saquen casi un 70% de lo que gano".

A quién votará Susana Giménez en estas elecciones presidenciales

La diva decidió dar varias entrevistas para promocionar sus últimas funciones de "Piel de Judas". Ahora, en una nota con LAM, la actriz decidió revelar a quién votará este 22 de octubre en las Elecciones 2023 para Presidente.

Luego de aclarar que estará en Argentina el día de las elecciones, Susana Giménez finalmente confesó que partido es el que elegirá: "Voy a votar. Pero por supuesto. Patricia para todo el mundo".

J.C.C