Taína Gravier festejó sus 15 años este fin de semana. La hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier optó por una mega fiesta con vestido blanco y cientos de invitados.

La celebración tuvo momentos clásicos como el del vals y el del corte de la torta en familia. Para ello, la adolescente eligió un postre clásico aunque con una forma original.

Taína Gravier eligió una maxi torta de galletitas para su cumpleaños de 15.

Taína Gravier quiso una Chocotorta que, en vez de ser vertical, fue horizontal. A lo largo del pastel, había quince velas doradas una al lado de la otra y en cada punta una bengala.

La quinceañera pidió los tres deseos rodeada por sus papás y sus tres hermanos: Benicio, Balthazar y Tiziano.

Sin dudas, un recuerdo que quedará por siempre en la memoria de la familia Gravier.

El increíble vestido de Taína Gravier para su cumpleaños de 15

El vestido es de ensueño, casi como la Cenicienta, el vivo reflejo de una princesa de Disney. Taína, buscó eso y mas aún dado a su marcado estilo fashionista. Sentirse cómoda y relajada no estuvo en discusión: "Elegirlo fue bastante fácil. Yo había encontrado dos fotos que eran las ideas del color y de como quería que sea y sacamos idea de ahí y gustó un montón", agregó la quinceañera.

Taína Gravier.

Por eso lució un vestido diseñado por Benito Fernández tejido tramado iridiscente customizado con un mix de cristales . "El estilo es muy mío, algo que me representa. No algo rebuscado, ni ponerme algo que no soy yo" había remarcado Taína Gravier antes de la fiesta. Y adelantó: "Voy a usar borcegos, porque justamente lo quiero hacer lo mas yo posible, no estar incomoda. Sentirme tranquila en mi casa".