Taylor Swift: crecen los rumores de que se presente en Argentina

La empresa TicketGo, encargada de la venta de entradas para varios eventos, dejó entrever que podría presenciarse la llegada de Taylor Swift a Argentina para 2023. Con un video que compartieron en sus redes sociales, hicieron alusión de que los rumores eran ciertos, de que la estadounidense se podría presentar en el país durante este mismo año.

Taylor Swift en "The Eras Tour",

Durante este el lunes 3 de abril se especulaba con un anuncio para poder adquirir las entradas, pero este portal de boletos fue por más y directamente confirmó la llegada de Taylor Swift a Argentina. Junto al video publicado en Instagram, escribieron: "Y si te digo que...", lo que provocó casi 2 mil comentarios en 1 hora.

Quien había instalado los rumores sobre la llegada de la cantante fue Nicolás Benvenuto. Tras difundirse el video de TicketGo, el productor compartió una historia de Instagram de los Lagos de Palermo y agregó de forma muy notoria la canción Not Today de Twenty One Pilots, un tema que traducido al español significa "Hoy no".

La historia de Nicolás Benvenuto.

De igual manera, hasta que la propia Taylor Swift no realice una publicación sobre su llegada a Latinoamérica, nada quedará confirmado de forma oficial. Por eso, este tipo de posteos genera una inmensa cantidad de expectativa en el público y podría ser clave para que la cantante finalmente tome la decisión de visitar Argentina.

La cantante en Las Vegas.

Mientras tanto, Taylor Swift continúa con su nueva gira llamada "The Eras Tour", la cual tiene planeado llevarse a cabo en los Estados Unidos, al menos entre marzo y agosto de 2023.

Además de dedicarse a la música, Taylor Swift se lanzó como directora de Hollywood

Taylor Swift fue la encargada de dirigir su propio video musical, "All too Well", pero tras ese proyecto la contactaron para trabajar en un largometraje para Searchlight Pictures. De acuerdo a Variety, la actriz ya escribió el guion del proyecto, pero aún no se revelaron mayores detalles.

La cantante trabajando en el video de "All too Well".

No olvidemos que Taylor Swift también incursionó en la actuación. La artista hizo su debut en la comedia romántica Valentine's Day, en el año 2010. Más recientemente, apareció en la adaptación de Cats, de Andrew Lloyd Webber. Cuando le preguntaron en British Vogue si seguiría actuando, Taylor respondió: "No tengo idea si seguiré actuando. Cuando era más joven, solía recibir preguntas como: '¿Dónde te ves en 10 años?' A medida que envejezco, estoy aprendiendo que la sabiduría es aprender lo tonto que eres en comparación con lo mucho que vas a saber".