Thelma Fardin cruzó a Jey Mammon tras su descargo

A una semana de que Lucas Benvenuto contara que en el 2020 denunció a Jey Mammon por abuso sexual, el conductor publicó un video haciendo su descargo. Sin embargo, el mismo generó repudio en gran parte de la audiencia, entre ellas, Thelma Fardin.

En el descargo de siete minutos en los que se defendió de las acusaciones, aseguró que mantuvieron un vínculo consentido, señaló que Lucas tenía 16 años y no 14, y anunció que pedirá un Juicio por la Verdad.

Qué dijo Thelma Fardin tras el descargo de Jey Mammon

Thelma Fardin, que lleva adelante un juicio contra Juan Darthés por un abuso sexual ocurrido cuando ella tenía 16 años, brindó una entrevista en C5N no dudó en ponerse del lado de la víctima. “¿Se pueden imaginar a los 30 años teniendo una relación sexoafectiva con una persona de 14 o 16? Si el debate va a ser ese, 14 o 16″, arremetió.

La actriz declaró: “A partir de una reforma que se hizo del punto 119 del Código Penal, se contempla que si sos menor de 18 años sigue siendo abuso”.

Si bien destacó que hay una “serie de matices entre los 13, los 14 y los 16 años” respecto del consentimiento de la persona, señaló que “se considera el pasado y la historia” de la víctima para “decir que eso es lo que lo hacía aún más vulnerable”.

Por último, Thelma Fardin declaró que está en contacto con Lucas tras la denuncia a Jey Mammon y aseguró: “Está sufriendo. Escuchar a tu victimario decir que fue un vínculo de amor y de contención, cuando está claro -para cualquiera y desde el sentido común- que con 16 años era una persona absolutamente vulnerable, sumado a todo el sistema que lo tenía cooptado”.

Cómo fue el descargo de Jay Mammon

"Estoy atravesando el peor momento de mi vida. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. Es nuevo para mí. Es por eso que hace una semana que yo tengo una semana que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar por todos lados lo que le voy a decir. No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla y no me puedo ni parar", comenzó con su mensaje en redes sociales, Jey Mammon.

"Yo no viole, no abusé, no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora. Para entender un poco más las cosas, necesito que me sigan escuchando, por favor", siguió Jey.

"Yo a Lucas lo conozco, yo no voy a decir 'no sé quién es', lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo·, dijo el conductor entre lágrimas.

"Esta semana en la que yo estuve acá en casa, salió un tweet de 2001 en el que hable de mi ex Lucas, dieron por sentado que era ese Lucas. Es él. yo tuve un vínculo con Lucas, una relación con Lucas. No voy a poner bajo la alfombra. En esa fecha Lucas tenía 19 años. No pongo bajo la alfombra ese tweet, esa relación. Ese vínculo duró hasta aproximadamente hasta sus 25 años entre sus idas y vueltas.



"Ese vínculo desde el día cero fue un vínculo de amor, de contención de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar. Me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho. Sumado al tema de la edad, que tampoco es cierto. Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mi de cosas que no son ciertas. De cosas que yo no hice, no es así. Yo no quiero arreglo, ni pactos entre las partes. No quiero arreglo, no quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito. Los elementos están. Necesito recuperar mi vida. Así de simple como se los digo", cerró Jey Mammon.



CS.