El tierno álbum de fotos de Alejandro Awada y su novia Andina: “Me hacés tan feliz”

Alejandro Awada y su novia, Andina, atraviesan un presente acompañado por proyectos compartidos, viajes y momentos que suelen retratar en distintas ocasiones. Las imágenes recientes volvieron a poner el foco en una relación que nació durante su juventud y que se retomó después de un largo período sin contacto. Con el correr de los años, sus caminos volvieron a cruzarse y dieron inicio a una nueva etapa que forma parte de su presente.

Alejandro Awada mostró el buen momento que vive con su novia, Andina

Alejandro Awada volvió a mostrar un aspecto muy personal de su presente sentimental a través de una publicación dedicada a su novia, Andina. El actor compartió una serie de fotografías en redes sociales en las que ambos aparecen disfrutando distintos momentos juntos, desde paseos y encuentros cotidianos hasta escenas que reflejan la etapa que atraviesan como pareja.

Alejandro Awada y su novia, Andina

Entre las postales difundidas puede verse a la pareja en distintos escenarios, siempre acompañados por gestos de complicidad y cercanía. El álbum despertó la atención de sus seguidores no solo por las imágenes elegidas, sino también porque vuelve a poner el foco en una relación que cobró notoriedad durante el último año. En una de las publicaciones compartidas anteriormente por la novia del artista, ella escribió: “Me hacés tan feliz”.

La historia entre Alejandro Awada y Andina tiene una particularidad que el propio actor dio a conocer tiempo atrás. Durante una participación en Almorzando con Juana (El Trece), contó que se reencontró con quien había sido su novia de la adolescencia después de más de cuatro décadas sin mantener una relación sentimental. Según explicó, cuando eran muy jóvenes habían compartido un noviazgo que luego quedó en el pasado mientras cada uno continuó con su propia vida.

Alejandro Awada y su novia, Andina

El acercamiento entre ambos se produjo muchos años después gracias al contacto que retomaron a través de plataformas digitales. A partir de los primeros intercambios comenzaron a conversar nuevamente y decidieron encontrarse. Ese reencuentro marcó el inicio de una nueva etapa para ambos. Al recordar ese momento, el actor explicó que la conexión surgió de manera natural y que rápidamente recuperaron su cercanía.

El reencuentro entre Alejandro Awada y su novia, Andina que redefinió su historia

Durante su charla con Juana Viale, Alejandro Awada habló con naturalidad sobre la vida que comparte con Andina. “La amo profundamente”, expresó al referirse a su pareja. También describió algunas de las actividades que disfrutan realizar juntos y señaló: “Nos reímos, caminamos, soñamos, nos abrazamos. Pensamos juntos. La encontré”. Sus palabras permitieron conocer cómo construyen el vínculo en esta nueva etapa de sus vidas.

Alejandro Awada y su novia, Andina

Además, recordó con humor algunos detalles de aquel noviazgo juvenil. Incluso bromeó sobre los motivos de la separación ocurrida décadas atrás y contó que ambos mantienen versiones diferentes sobre lo sucedido. Sin embargo, dejó en claro que hoy la atención está puesta en el presente que comparten. Al volver a verla después de tantos años, reconoció que el reencuentro tuvo un significado especial y aseguró que nunca dejó de recordarla.

La relación actual se construyó después de trayectorias personales muy distintas. Antes de este nuevo capítulo sentimental, Alejandro Awada mantuvo vínculos conocidos y desarrolló una extensa carrera artística. Andina también construyó su propia vida y formó una familia. Lejos de convertirse en un obstáculo, esas experiencias previas contribuyeron a una relación basada en el conocimiento mutuo y en una nueva etapa compartida.

Alejandro Awada y su novia, Andina

Las fotografías compartidas por Alejandro Awada reflejan el buen momento que viven juntos. Las imágenes muestran momentos de compañía, viajes, caminatas y encuentros que forman parte de su rutina cotidiana. A más de un año de haber retomado la relación, la pareja continúa compartiendo fragmentos de una historia que comenzó en la adolescencia y que encontró una nueva oportunidad décadas después.

VDV