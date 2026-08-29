Lejos de la actuación, el nuevo proyecto de Nai Awada: "Esto se está yendo de las manos"

Naiara Awada demuestra que la versatilidad define su presente laboral al comandar su propia agencia digital centrada en la difusión de experiencias culinarias, propuestas de hotelería y alojamientos exclusivos. La sobrina de Juliana Awada e hija del querido actor Alejandro gestiona un espacio virtual donde reseña restaurantes imperdibles, cafeterías pet friendly y rincones recomendados tanto en la Argentina como en Uruguay.

Nai Awada, influencer foodie

Lejos de abandonar la interpretación, la influencer combina ambas pasiones y maneja este emprendimiento comercial como un proyecto paralelo que abarca desde polos gastronómicos urbanos hasta complejos de cabañas totalmente equipados en medio de la naturaleza. Cada recorrido por la ciudad incluye paradas detalladas en locales donde las mascotas son bienvenidas, reflejando un estilo de vida moderno y dinámico que sus seguidores adoptan de inmediato.

Nai Awada: Recomendados de lujo

El modelo de negocio de la agencia incluye acuerdos comerciales con marcas destacadas, complejos de cabañas y diversos locales que confían en su visibilidad en línea para atraer a nuevos clientes. La creadora de contenido comparte recorridos detallados, reseñas de platos típicos, opciones de comida keto, alternativas sin harinas y recomendaciones personalizadas que movilizan masivamente a su comunidad digital.

Algunas recomendaciones de Nai Awada en la cuenta de IG @naiawada.agency

Cada publicación genera una repercusión única donde también destaca la inclusión de espacios pet friendly para disfrutar junto a las mascotas, vivir planes familiares únicos y mostrar los mejores rincones turísticos durante todo el año. Su rol como directora de la agencia le permite conectar directamente con emprendedores del sector, garantizando una cobertura audiovisual de alta calidad que redefine la forma de hacer marketing gastronómico en las plataformas actuales.

Nai Awada, catadora de experiencias

De la frustración personal al éxito rotundo según Nai Awada

El camino hacia este presente empresarial surge tras años de atravesar momentos de frustración en algunos aspectos laborales tradicionales, un traspié que la impulsa a jugársela por completo y apostar por un rumbo propio. Nai Awada sintetiza este momento con una frase contundente en sus redes sociales al manifestar: "Esto se está yendo de las manos", debido a la abrumadora respuesta del público y de las marcas.

Hoy en día, la agenda de trabajo permanece colmada de compromisos gracias a la confianza de numerosos restaurantes, hoteles y firmas comerciales que eligen sus servicios de difusión. Esta dinámica de trabajo también incluye apariciones especiales y segmentos divertidos donde convoca a figuras de su entorno íntimo -como su propio padre, Alejandro Awada- para evaluar menús saludables, bromear frente a la cámara y compartir risas cómplices. Esta faceta de Nai Awada consolida un momento bisagra en su carrera, donde la gestión de proyectos culinarios convive en perfecta armonía con su histórico recorrido artístico y su siempre presente energía creativa.