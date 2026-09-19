Alejandro Awada se sinceró sobre secuestro de su padre, Abraham: "Nunca en mi vida tuve tanto miedo"

Alejandro Awada construyó una sólida trayectoria como actor, con interpretaciones que lo convirtieron en una de las figuras destacadas de la ficción nacional. Este sábado, el artista estuvo como invitado en PH, Podemos Hablar (Telefe), el programa conducido por Andy Kusnetzoff, donde repasó algunos de los momentos más difíciles de su vida y aquellas experiencias que dejaron una profunda huella en su historia y en la de su familia. Entre ellas, recordó uno de los episodios más dolorosos que atravesó su familia: el secuestro de su padre, Abraham.

Alejandro Awada recordó cómo fue el secuestro de su papá Abraham Awada

Alejandro Awada atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando, en agosto de 2001, su padre Abraham Awada fue secuestrado por una banda delictiva que exigió una importante suma de dinero para liberarlo. Más de dos décadas después, el actor volvió a hablar públicamente sobre aquel episodio y reconstruyó en el ciclo de entretenimientos de Telefe cómo fueron los días de incertidumbre que vivió junto a su familia y el papel inesperado que terminó teniendo durante el operativo de rescate.

Alejandro Awada, Abraham Awada | CARAS

El empresario textil fue capturado el 20 de agosto de 2001, cuando regresaba del Golf Club San Andrés, en el partido bonaerense de San Martín. Los delincuentes lo interceptaron cuando se encontraba a bordo de su auto y lo trasladaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Santa Rita, en Boulogne, donde permaneció cautivo durante aproximadamente una semana. La banda había establecido un pedido de rescate de 300.000 dólares.

La situación obligó a la familia a atravesar un complejo proceso de negociación. El dinero tuvo que ser llevado en tres oportunidades, ya que los primeros intentos no terminaron con la entrega del rescate. De acuerdo con la reconstrucción realizada en aquel momento por la investigación, los secuestradores utilizaban esos encuentros para controlar los movimientos de quienes trasladaban el dinero y asegurarse de que no hubiera un seguimiento policial. En el tercer operativo consiguieron hacerse con el efectivo.

En la entrevista, el artista reveló un aspecto particularmente delicado de aquella historia: fue él quien participó personalmente de uno de los intentos de entrega. La familia había reunido el dinero solicitado y, con acompañamiento policial, él mismo se encargó de trasladarlo hasta el lugar acordado. Sin embargo, el procedimiento no salió como estaba previsto y fue necesario realizar nuevos intentos hasta concretar el pago.

Finalmente, el papá de Alejandro y Juliana Awada recuperó la libertad después de aproximadamente seis días de cautiverio. Una vez que los secuestradores recibieron el dinero, lo sacaron del lugar donde estaba retenido y lo dejaron en las inmediaciones de la Panamericana, desde donde pudo regresar con su familia.

Alejandro Awada en PH, Podemos Hablar (Telefe) | X (ex Twitter)

La experiencia que marcó a Alejandro Awada

Para Alejandro Awada, las consecuencias de aquella experiencia fueron mucho más profundas que el miedo provocado durante los días del secuestro. “Nunca en mi vida tuve tanto miedo”, le confesó a Andy Kusnetzoff. El episodio también produjo un cambio significativo en el vínculo que mantenía con su padre. Según recordó, hasta entonces tenían una relación afectuosa, pero distante, con poca demostración de amor. El reencuentro después de la liberación de Abraham generó un acercamiento que terminó modificando la relación entre ambos.

Con el paso de los años, aquella experiencia familiar también adquirió una dimensión inesperada en su carrera profesional. Cuando fue convocado para interpretar a Arquímedes Puccio en Historia de un clan, tuvo que ponerse en la piel de un hombre involucrado en una organización dedicada a los secuestros extorsivos. Para construir ese personaje, el actor recurrió a la experiencia que había atravesado desde el lugar opuesto: "Yo conocía el lugar de la víctima, ¿comprendés lo que te digo? Sí. Lo que le pasaba a la víctima yo lo sabía. Lo otro lo tuve que construir. Puedo ser mala persona si quiero. Me ayudó mucho el haber vivido la experiencia, porque no es joda, es en serio"

La diferencia entre ambas perspectivas se convirtió, según explicó, en un elemento importante para abordar el papel. También reconoció que, para interpretar a un personaje de semejante nivel de crueldad, necesitó explorar aspectos menos amables de su propia personalidad. En ese sentido, admitió que todos pueden encontrar dentro de sí rasgos negativos que, llevados a la ficción, ayudan a construir personajes extremos.

Más de veinte años después, el recuerdo de aquel episodio continúa ligado a uno de los momentos más sensibles de la vida de Alejandro Awada. La historia de su papá, además de haber atravesado a toda la familia, terminó dejando una huella en su propia trayectoria artística y en la manera en que el actor construyó uno de sus personajes más recordados.