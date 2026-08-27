Alejandro Awada se sinceró sobre su hija, Nai Awada: “Me hubiese gustado que estudiara una carrera”

Alejandro Awada fue uno de los últimos invitados de Almorzando con Juana, el programa que conduce Juana Viale por eltrece. Durante el ciclo, el actor habló sobre su vínculo con su hija, Nai Awada y recordó el momento en que ella le comunicó que quería dedicarse a la actuación, reconociendo que su primera reacción estuvo lejos de ser la esperada.

Alejandro Awada reveló como se siente con la decisiones de su hija, Nai Awada

Consultado por Juana Viale sobre cómo había recibido aquella decisión, Alejandro Awada fue contundente y respondió: “No me gustó, lo lamenté mucho”. El intérprete explicó que su preocupación estaba relacionada con las características de la profesión artística, que conoce de primera mano y que, según señaló, puede estar atravesada por la inestabilidad laboral y distintas exigencias.

Por qué Alejandro Awada hubiera preferido otro camino para su hija

Al profundizar sobre aquella primera reacción, Alejandro Awada explicó que le habría dado mayor tranquilidad que Nai Awada optara por una formación académica tradicional: “Me hubiese encantado que estudie una carrera y que la desarrolle”, expresó el actor durante la charla con Juana Viale.

Alejandro Awada y Naiara Awada en el mismo rumbo profesional

Ante la consulta de la conductora sobre qué disciplinas le hubiera gustado que eligiera, el actor mencionó algunas vinculadas con las ciencias humanas, como filosofía, historia o letras. En ese momento, las demás integrantes de la mesa señalaron que la actuación también requiere estudio y preparación constante. Alejandro coincidió con esa mirada; sin embargo, aclaró que se refería específicamente a una formación académica centrada en la lectura y el análisis teórico.

La decisión de Nai Awada que cuestionó su padre, Alejandro

Más allá de sus deseos iniciales, Alejandro Awada reconoció que la vocación de Nai Awada estuvo presente desde que ella era muy pequeña y que nada pudo modificar su determinación de convertirse en actriz: “Ella desde muy pequeña quiso ser actriz, y ese deseo fue más fuerte que mi incapacidad para aceptarlo de entrada”, manifestó.

Alejandro Awada respalda las decisiones profesionales de su hija

Con el tiempo, el actor logró dejar atrás sus propios temores y acompañar a su hija en el camino que había elegido: “Me acomodé como pude y hoy la acompaño siempre”, afirmó Alejandro Awada, dejando en claro que, pese a sus dudas iniciales, terminó respetando la vocación de su hija Naiara y respaldando en su desarrollo profesional.