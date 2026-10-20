De Moria y Martin Seefeld a Julia Zenko y Alejandro Awada: Los ganadores de los Premios ACE

Moria Casán, Martín Seefeld, Julia Zenko y Alejandro Awada formaron parte de una de las noches más relevantes para la actividad teatral argentina. La nueva edición de los Premios ACE reunió a figuras de distintas generaciones en una ceremonia que combinó reconocimientos, homenajes y momentos especialmente dedicados a destacar el trabajo realizado durante la última temporada sobre y detrás de los escenarios. En un encuentro cargado de emociones, la programación incluyó diversas distinciones y propuestas que acompañaron la velada.

La increíble noche de los Premios ACE: De Martin Seefeld a Julia Zenko y Alejandro Awada

Moria Casán, Martín Seefeld, Julia Zenko y Alejandro Awada estuvieron presentes en una velada que convocó a referentes de la cultura nacional. La temporada teatral 2025/2026 tuvo su noche de celebración con una nueva entrega de los Premios ACE, que reunió a artistas, directores, productores, autores y referentes de la actividad escénica argentina en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. La ceremonia organizada por la Asociación de Cronistas del Espectáculo distinguió a las figuras y producciones que dejaron su marca en los escenarios.

Fer Dente en los Premios ACE

Antes de la entrega de las estatuillas, los invitados participaron de la tradicional alfombra roja, una instancia que forma parte del evento y que antecedió al comienzo de la ceremonia. Más tarde, Marcela Godoy y Marcelo Olivieri estuvieron al frente de la conducción, acompañando el desarrollo de las distintas categorías y la presentación de los reconocimientos especiales previstos para la jornada.

Entre los premios entregados durante la noche, Leonardo Sbaraglia recibió la distinción en la categoría Actuación en Obra para un Solo Personaje por su trabajo en Los días perfectos. En tanto, Hairspray obtuvo el reconocimiento como Musical, sumando además el premio a la Dirección General de Musical, Music Hall o Café Concert para Fer Dente. Dentro de la misma producción, Damián Betular fue distinguido como Revelación Femenina y/o Masculina.

Julia Zenko en los Premios ACE

Otro de los galardones anunciados durante la ceremonia fue el de Actuación Masculina en Teatro Alternativo, que quedó en manos de Alejandro Awada por La muerte de un viajante. La categoría formó parte del conjunto de reconocimientos destinados a las producciones y artistas que desarrollaron su actividad en diferentes circuitos durante la temporada. A través de sus redes sociales, Juliana Awada destacó el logro de su hermano con un sentido mensaje.

Homenajes y reconocimientos especiales en la noche de los Premios ACE

Uno de los reconocimientos especiales de la noche tuvo como protagonista a Moria Casán, quien recibió una distinción a la trayectoria en el marco de la ceremonia organizada por la Asociación de Cronistas del Espectáculo. El homenaje formó parte de una serie de reconocimientos destinados a figuras con una extensa carrera dentro del ámbito artístico y teatral. Su nombre fue incluido junto al de otras personalidades, como el de Solita Sylveira, en una entrega que reservó un espacio para repasar recorridos a distintas etapas de la escena Argentina.

Moria Casán

Entre los reconocimientos entregados durante la noche se encontró el otorgado a Martín Seefeld, quien formó parte de las personalidades mencionadas por la organización en el marco de una edición que incluyó homenajes y distinciones especiales. Su presencia, junto a Jorge Marrale, se sumó a la de otros referentes convocados para participar de una gala dedicada a repasar el trabajo y el recorrido.

Estas entregas se sumaron a los premios previstos dentro de la programación principal de la noche. Uno de los segmentos incluidos en la gala fue el tradicional In Memoriam, dedicado a recordar a personalidades del espectáculo fallecidas durante el último año. En ese marco, Julia Zenko interpretó la canción Honrar la vida, acompañando el homenaje realizado por la organización como parte de una sección presente habitualmente en este tipo de ceremonias.

Martín Seefeld y Jorge Marrale en los Premios ACE

Moria Casán, Martín Seefeld, Julia Zenko y Alejandro Awada formaron parte de una edición de los Premios ACE que reunió a representantes de distintas áreas de la actividad teatral. Entre reconocimientos a trayectorias, homenajes y distinciones para producciones y artistas de la temporada, la ceremonia volvió a destacar el trabajo desarrollado sobre y detrás de los escenarios argentinos.

VDV