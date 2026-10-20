Juliana Awada celebró el reconocimiento a su hermano Alejandro y le dedicó un emotivo mensaje

Juliana Awada celebró el premio que recibió Alejandro Awada por su actuación en La muerte de un viajante y lo felicitó a través de sus historias de Instagram. La empresaria publicó una fotografía de su hermano con la estatuilla y escribió unas palabras de cariño para acompañar este logro profesional, meses después de haber asistido a una de las primeras funciones de la obra.

Aunque desarrollaron sus carreras en ámbitos diferentes, los hermanos han compartido muestras públicas de afecto. Él también habló sobre esa relación y tuvo palabras especialmente cálidas al describirla. Esta vez, fue ella quien quiso expresar su orgullo, con una publicación dedicada al trabajo que lo llevó a recibir una nueva distinción teatral.

El mensaje de Juliana Awada por el reconocimiento a su hermano

“Felicitaciones a mi hermano por el premio tan merecido”, escribió Juliana Awada. Debajo de la dedicatoria, agregó la categoría, “Actuación masculina en teatro alternativo”, y el título de la obra. La historia también incluyó la cuenta del intérprete y un corazón blanco, junto a la fotografía que lo muestra sonriente con el galardón entre las manos.

La empresaria felicitó a su hermano con una fotografía del premio y una cariñosa dedicatoria.

El reconocimiento llegó durante la entrega de los Premios ACE, realizada el lunes 19 de octubre. El actor fue distinguido por su interpretación en la puesta del clásico de Arthur Miller, uno de los espectáculos premiados durante la ceremonia que reunió a figuras de la escena argentina.

La producción también ganó como obra en teatro alternativo y por la dirección de Daniel Marcove. Ingrid Pelicori, su compañera de elenco, recibió la distinción a la actuación femenina en ese circuito. Así, la propuesta obtuvo reconocimientos tanto por sus interpretaciones como por el trabajo de dirección.

El apoyo de su hermana a este proyecto había quedado registrado desde el comienzo. El 10 de mayo, durante el primer fin de semana de funciones, la empresaria estuvo en El Tinglado para verlo sobre el escenario. A la salida, ambos fueron fotografiados abrazados y sonrientes frente al cartel del espectáculo, después de la segunda presentación desde el debut.

Por su parte, el intérprete también había expresado el cariño que siente por su hermana. Durante una entrevista, la describió con estas palabras: “Mi hermana es un sol. Es una bellísima persona”. Esa declaración se suma a las muestras de acompañamiento que ahora volvieron a aparecer con la felicitación por el premio.

Los hermanos han compartido muestras públicas de afecto y acompañamiento.

Alejandro Awada y la obra que le valió el premio ACE

Alejandro Awada protagoniza La muerte de un viajante junto a Ingrid Pelicori, bajo la dirección de Daniel Marcove. La versión y traducción son de Federico González Del Pino y Fernando Masllorens. Presentada en El Tinglado, la pieza aborda los sueños, las exigencias de éxito y los mandatos que atraviesan las relaciones familiares.

Durante la promoción del estreno, en una entrevista con cineyteatroargentino, habló del entusiasmo que le generaba el equipo. “Elenco formidable, director formidable, lo digo fuerte para que me escuche”, expresó. También elogió a su compañera, a quien definió como “una compañeraza” y una “actriz maravillosa”, y señaló que la obra “requiere de mí todo lo mejor de mí”.

Al referirse al texto, destacó su capacidad para provocar preguntas en los espectadores: “Es una interpelación muy fuerte, para que reflexionemos y pensemos en la sociedad en la que estamos viviendo y en la que queremos vivir”. Además, expresó su deseo de que fueran muchos jóvenes a verla y sostuvo que encontrarían “una crítica furiosa al sistema”.

El regreso al circuito independiente también ocupó un lugar importante en sus declaraciones. “Me está encantando, lo estoy disfrutando mucho”, aseguró después de señalar que llevaba mucho tiempo sin trabajar allí. Entre los motivos, destacó la posibilidad de tener al público cerca y recibir de manera directa lo que les sucede a los espectadores durante la función.

Mientras Juliana Awada celebró el reconocimiento, Alejandro Awada había resumido su experiencia con una frase sobre el trabajo en ese circuito: “La pelea, la pelea linda del Teatro Independiente a mí me gusta”. El premio llegó por esa vuelta a los escenarios que su hermana acompañó desde las primeras funciones.