El tierno gesto de Maia Reficco por el cumpleaños de Franco Colapinto: las fotos inéditas de la pareja

Este miércoles 27 de mayo, Franco Colapinto está celebrando su cumpleaños número 23, una fecha que no pasó desapercibida para quienes lo acompañan en su vida y carrera profesional. Entre ellas, su pareja, Maia Reficco decidió sorprenderlo con un mensaje muy especial en sus redes sociales. Una publicación que emocionó al deportista y también, a sus seguidores, a poco de haber blanqueado su romance.

Maia Reficco y un dulce mensaje para Franco Colapinto

Maia Reficco y Franco Colapinto son la pareja del momento. Luego de fuertes rumores, los jóvenes confirmaron su romance con una aparición pública el pasado 26 de abril en el Road Show Buenos Aires 2026 y desde entonces se convirtieron en el centro de atención, convirtiéndose en la historia de amor preferida de muchos.

Maia Reficco y Franco Colapinto//Instagram

Por ello, este 27 de mayo no pasó desapercibido luego que la actriz compartiera una historia en Instagram en la que expresó su cariño y felicitaciones a su amor, resaltando la importancia del piloto en su vida. El posteo fue una muestra de apoyo y afecto en un día tan significativo para Colapinto. La atención mediática también destacó este gesto romántico, reflejando la relación cercana que mantienen.

Maia Reficco y Franco Colapinto//Instagram

Maia Reficco publicó en su red social un mensaje breve y directo: “Que los cumplas feliz Franco Colapinto”, acompañado de un emoji de beso y un corazón blanco. Asimismo, compartió una serie de fotografías inéditas de la pareja en viajes que realizaron juntos. Cabe resaltar que su amor está marcado por la distancia, ya que ella viven Estados Unidos, por su carrera en Hollywood, y el en Eurpoa por su disciplina deportiva.

La artista eligió acompañar la publicación con unas tiernas imágenes junto a Franco Colapinto en su intimidad que emocionaron a los seguidores. En una de ellas, se los observa abrazados frente a un espejo, con él dándole un beso, reflejando la complicidad y la felicidad que viven en su relación.

El saludo de cumpleaños de Maia Reficco y Franco Colapinto//Instagram

Además, Maia compartió otras dos fotografías, la primera captura a Colapinto admirando la iluminación de la Torre Eiffel bajo la noche y la segunda, es una foto en el aeropuerto, mostrando a la pareja antes de partir. Se los ve disfrutando del momento, con una actitud tranquila y cercana. La imagen refleja un ambiente de alegría y complicidad. Ambos parecen felices y emocionados por la aventura que los espera.

Las elecciones visuales que eligió Maia Reficco para saludar a Franco Colapinto en su cumpleaños reflejan el amor, la naturalidad y cotidianeidad de la pareja. Con este gesto la artista reafirmó su decisión de vivir su amor con el piloto sin ocultarlo, compartiendo con sus seguidores momentos íntimos de su noviazgo.