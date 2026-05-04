La historia detrás de la enemistad entre Ángela Torres y Maia Reficco: de cómplices a una traición sin perdón

Corría el año 2018, Ángela Torres atravesaba uno de los momentos laborales más esperado: su primer protagónico. Al frente de Simona (eltrece), cosechó un gran éxito en la pantalla, y todo indicaba que en lo personal también debido al que el shippeo de la ficción parecía ser real, junto a su coprotagonista, Agustin Casanova. Los jóvenes eran un boom, dentro y fuera de la pantalla, pero paralelamente, la actriz habría atravesado un triste momento al terminar con una gran amistad con la que compartía caminos profesionales y personales, Maia Reficco.

La actual novia de Franco Colapinto aún no tenía la gran popularidad actual como la estrella de Hollywood que es, sin embargo su camino en el arte era a paso firme y compartia amistad, y sueños, con Ángela Torres, pero aquella relación se terminó por completo y no fue hasta hace poco meses atrás que se conoció el motivo, contado por la protagonista de la historia.

Qué pasó entre Ángela Torres y Maia Reficco

Entre salidas, proyectos y sueños laborales, Ángela Torres y Maia Reficco construyeron una cercano vínculo, que se refflejaba en diversas presencias juntas y contenido en redes sociales. Y se estipuló que esa cercanía terminó cuando Reficco se instaló en su Estados Unidos natal para proyectar su carrera en el arte y desde entonces no volvieron a mostrarse juntas.

Sin embargo, fue el 2025 que Ángela Torres contó la verdad sobre aquella ruptura de la amistad. En julio de 2025, la actriz en diálogo con Resumido habló sobre sus vínculos e indicó que una sola vez en su vida había vivido un doloroso momento donde "le clavaron un puñal" por el cual eliminó a una persona de su vida e indicó que se trató de una amistad pero le clavó una "daga de amor". A partir de ese momento, en nombre de Maia Raficco sonó fuertemente.

Y fue por los detalles que brindó la cantante de "Favorita" lo que vinculó directamente a su examiga: "Fue horrible porque se metió con una persona por la que yo sentía mucho. Yo estaba muy engancha". Acto seguido detalló que fue testigo visual de la "traición" al momento que asistió a una fiesta con su amiga y en un momento vio como ella se estaba besando con el chico con el que ella mantenía un vínculo. "Me miró y se fue al cuarto con él", cerró.

Este relato sorprendió a muchos y en redes sociales no se tardó en ponerle nombre a esa amiga: Maia Reficco. Tanto porque se trata de una persona con la que la actriz cortó relación totalmente y también por la coincidencia temporal ya que la actual novia de Franco Colapinto en esos tiempos realizó colaboraciones musicales con Agustin Casanova. Sin embargo, las protagonistas no confirmaron estas especulaciones.

No obstante, en los últimos días Ángela Torres fue consultada por Puro Show (eltrece) fue consultada por su examiga y afirmó que se había terminado su relación por un tercero en discordia, aunque negó que fue por Agustín Casnova. Y cerró: "No puedo juzgar a nadie... yo olvido y perdono. Demencia total". Estas palabras de la cantantes terminaron por convencer a los fanáticos que aquella traición que vivió tiempo atrás habría sido por parte de Maia Reficco.