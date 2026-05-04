Cuánto sale el vestido que Maia Reficco lució en la F1 con Franco Colapinto

Tras haber oficializado públicamente su romance con Franco Colapinto, el nombre de Maia Reficco cobró mayor popularidad y no sólo en la opinión pública, sino en los boxes de la Fórmula 1. Este fin de semana, en el que se llevó a cabo el GP de Miami, la joven artista se mostró muy entusiasmada acompañando al piloto estrella de Alpine. No sólo su imagen como la novia del automovilista dio que hablar, sino también el look que eligió que llamó la atención de los expertos fashionistas.

Maia Reficco, primera dama de la F1

Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto en los boxes y el paddock, donde el piloto de 21 años recibió el respaldo de figuras de primer nivel como Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y Juan Martín del Potro. Sin embargo, más allá del desfile de celebridades, fue la actriz quien logró destacarse con un look que rápidamente capturó la atención de los expertos fashionistas y los seguidores en redes sociales.

Maia Reficco en el GP de Miami con Lionel Messi | Instagram

A través de la cuenta personal de Alpine, se puede ver como la artista eligió un outfit fresco, canchero y acorde al clima tropical de Miami. En este marco, llevó el Sundew Dress in Polka Dot, un vestido de base blanca con pequeños lunares negros que evocan un estilo clásico, pero con un giro moderno. La prenda tiene una silueta suelta y liviana, que recae con naturalidad sobre el cuerpo, generando un equilibrio entre comodidad y elegancia, ideal para una jornada extensa en el circuito.

El diseño, conformado en su mayoría por seda y algodón, incluye finos breteles y un escote sutil que aporta delicadeza sin resultar excesivo. Además, su corte relajado permite libertad de movimiento, algo fundamental en un evento donde se camina y se permanece de pie durante varias horas. El largo, por encima de la rodilla, refuerza ese aire juvenil y descontracturado que caracteriza a muchachas de la edad de Maia.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue la elección de accesorios. La actriz completó su look con anteojos de sol oscuros, una cartera de cuero negra de tamaño medio y joyas discretas que acompañaron el estilismo chic. También sumó un peinado suelto y natural, logrando una imagen fresca y relajada.

Maia Reficco | Instagram

El precio del vestido de Maia Reficco para asistir al GP de la F1

Como era de esperarse, para aquellos que están atentos a las nuevas tendencias, el vestido de Maia Reficco se posicionó como uno de los diseños más valorados. El mismo tiene un valor de 445 dólares, según la página oficial de la firma, y se encuentra disponible en la tienda online.

Este tipo de elecciones posiciona a Maia como una emergente figura referente de estilo, capaz de combinar prendas cómodas dentro del circuito internacional con una impronta personal muy marcada. En esta línea, el GP de Miami, una de las fechas más glamorosas del calendario de la Fórmula 1, volvió a posicionarse como una verdadera vidriera donde conviven el deporte, el espectáculo y la moda. Allí, cada look se convierte en tendencia casi de inmediato, marcando el pulso de lo que se viene.

Maia Reficco | Instagram

De esta manera, Maia Reficco y Franco Colapinto no solo afianzaron su relación ante el público, sino que también se consolidaron como una dupla que genera impacto dentro y fuera de la pista, combinando juventud, proyección internacional y un estilo que no pasa desapercibido en cada una de sus apariciones. Mientras él continúa consolidando su carrera en la Fórmula 1, ella suma visibilidad internacional con cada aparición, logrando que su estilo y sus elecciones marquen tendencia.

NB