Duelo de looks entre Antonela Roccuzzo y Maia Reficco: sofisticación, representación y coincidencias

Confirmaciones de romance, encuentros históricos y la Argentina en su auge dentro de la Fórmula 1. En el fin de semana del 1 al 3 de mayo, la competencia más importante del automovilismo se robó la atención de los medios nacionales, tras haberse confirmado el amor entre Franco Colapinto y Maia Reficco. La pareja se mostró enamorada en el paddock de Miami, y se llevó los aplausos de todos los fanáticos.

Sin embargo, ocurrió el encuentro icónico del corredor con Leo Messi. El 10 fue con su familia y se tomó increíbles fotografías con su compatriota. Allí, Antonela Roccuzzo conoció a la pareja del piloto, y poco se tardó en notar similirudes entre ellas, tanto en sus looks fashion como en sus recorridos.

Antonela Roccuzzo y Maia Reficco en la Fórmula 1 de Miami

Duelo de estilos de Antonela Roccuzzo y Maia Reficco

Urbano sensual vs. elegancia deportiva

Antonela Roccuzzo y Maia Reficco son las mujeres más observadas en los últimos meses, dado que sos parejas son de las representaciones más importantes de la Argentina en el deporte. Es por eso que se volvieron "las primeras damas", desplegando sus estilos personales y su acompañamiento incondicional Leo Messi y Franco Colapinto.

Losfashionistas no dudaron en comenzar a analizar a ambas mujeres en el aspecto de la moda y el styling, destacando un gran parecido físico y de actitud, pero una clara diferencia en su elección de prendas. Mientras que Roccuzzo opta por los conjuntos elegantes pero con prendas del mundo del deporte, Reficco deja en claro su vida en la ciudad con un estilo más urbano, holgado, pero con detalles sensuales que destacan su figura. A pesar de esto, ambas mantienen un bajo perfil frente a los escándalos, y utilizan sus redes sociales para destacar sus proyectos personales. Incluso, algunos fanáticos notaron que Maia se asemeja al estilo que mantenía Antonela en los comienzo de Messi a nivel internacional.

Maia Reficco, Antonela Roccuzzo

Sofisticación y coincidencia en los looks de gala

Antonela Roccuzzo y Maia Reficco fueron partícipes de diversos eventos de gala que se volvieron centro de miradas de los fanáticos de la moda. En varios de sus posteos en redes sociales, demostraron tener un gusto similar por la sofisticación y los diseños de corte sirena.

Ambas optan por los colores oscuros y las espaldas descubiertas de sus vestidos ceñidos al cuerpo. Sin embargo, encuentran sus diferencias al hablar de la sastrería. Mientras que la modelo es una influencia dentro de los trajes, eligiéndolos incluso hasta para salidas con su familia, la actriz opta más por la delicadeza de los vestidos o los conjuntos estilos lenceros. De esta manera, representan a la Argentina a través de la sensualidad, pero demuestran la versatilidad de los diseños a través de sus elecciones personales.

Maia Reficco, Antonela Roccuzzo

Los looks de Antonela Roccuzzo y Maia Reficco en la Fórmula 1 de Miami

Antonela Roccuzzo y Maia Reficco se encontraron en la Fórmula 1 de Miami, y generaron furor con la foto familiar que se tomaron junto a los hijos de la modelo, Leo Messi y Franco Colapinto. De esta manera, los expertos de la moda pudieron ver un despliegue de sus estilos en vivo.

Por un lado, Antonela fue fiel a su amor por lo comfy chic, y apostó por un jean recto casi blanco, con un top total black que marcó la elegancia de las prendas relajadas. Por el otro, Maia vivió su primer GP, como pareja de Franco Colapinto, por lo que decidió ir con un estilo más sofisticado y elegante. Así eligió un vestido recto blanco de lunares negros, que iba en composé con una bufanda-gargantilla y detalles en encaje.

Maia Reficco, Antonela Roccuzzo

Los fanáticos del deporte y de la moda quedaron fascinados con el encuentro entre Antonela Roccuzzo y Maia Reficco, las parejas de Leo Messi y Franco Colapinto. La actriz sigue los pasos de la modelo, al mantener un perfil bajo para acompañar a su pareja tal como lo hace la rosarina , y con una clara inclinación por la moda sofisticada y delicada. Sin embargo, ambas muestran sus diferencias al dejar en claro cuáles son los estilos personales que buscan seguir.

A.E