Así es Maia Reficco, la joven actriz que habría enamorado a Franco Colapinto: de 25 años, estrella de Nickelodeon y talentosa para cantar

La joven artista nació en Boston y fue criada en Buenos Aires; se formó desde pequeña en canto y actuación. Su madre, profesora de canto, fue una influencia clave en su desarrollo artístico. Con el tiempo, perfeccionó su técnica y se animó a componer sus propias canciones, lo que le permitió construir una identidad musical propia.

En los últimos años, Maia Reficco alcanzó la popularidad con su papel en la serie juvenil Kally’s Mashup, producida por Nickelodeon. Allí interpretó a Kally, una adolescente con un gran talento musical que debía equilibrar su vida entre los estudios y su pasión. La ficción fue un éxito en América Latina y le permitió mostrar sus dotes como actriz y cantante, consolidando su imagen.

La serie no solo le dio visibilidad, sino que también abrió las puertas para que la actriz iniciara una carrera musical paralela. Su voz y su capacidad interpretativa la llevaron a presentarse en distintos escenarios, demostrando que su talento no se centraba en la actuación. Su estilo combina pop y baladas, con letras que reflejan experiencias personales y emociones.

Los proyectos artísticos más recientes en la carrera de Maia Reficco

Además de su carrera musical, Maia Reficco participó en producciones internacionales. Entre ellas se destaca su papel en la serie Pretty Little Liars: Original Sin, donde interpretó a Noa Olivar. Este proyecto le permitió ingresar al mundo de las celebrities estadounidenses y mostrar su versatilidad en un género distinto al que la dio a conocer.

Su participación en esta serie marcó un nuevo capítulo en su carrera, demostrando que puede adaptarse a diferentes formatos y estilos narrativos. Con ello, la joven de 25 años amplió su alcance y se posicionó como una actriz con proyección internacional. En paralelo a su carrera, la actriz fue noticia por los rumores que la vinculan con Franco Colapinto.

Según trascendió, ambos habrían iniciado un vínculo cercano que despertó la curiosidad de los medios y del público. Aunque ninguno confirmó la relación, las recientes publicaciones del piloto argentino en sus redes sociales dieron lugar a especulaciones sobre un romance, que rápidamente generó interés entre sus seguidores.

Así es Maia Reficco, la joven de 25 años que habría enamorado a Franco Colapinto, estrella de Nickelodeon y talentosa para cantar. Su recorrido artístico, desde la televisión juvenil hasta producciones internacionales, junto con su faceta musical, la consolidan como una figura destacada tanto en la actuación como en la música.

