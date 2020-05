Tras separarse de Yatra, Tini Stoessel emocionó a todos con una foto retro de su infancia

¿Quién no aprovechó en esta cuarentena obligatoria para buscar en el cajón de los recuerdos fotos de su niñez o adolescencia? Bueno Tini Stoessel lo hizo y enterneció a todos sus fans de Twitter donde la siguen casi tres millones de usuarios, al publicar una imagen suya con el pelo enrulado, una remera arrugada y una sonrisa pícara. En la foto, la estrella argentina no tendría más de cuatro o cinco años y causó furor en la red social del pajarito.

A pocos días de haberse separado definitivamente de Sebastián Yatra, quien fue su última pareja, Martina no muestra signos de tristeza (aunque quizás los guarde para ella) y continúa comunicándose con sus fanáticos a través de las redes sociales. Cómo no podía ser de otra manera, miles de followers le dieron me gusta a la publicación o la reprodujeron en sus cuentas... Y obviamente le pidieron más.

La iniciativa de Tini logró que cientos de sus seguidores comenzaran a arrobarla y a publicar fotos de ellos de pequeños que, siempre generosa, la cantante replicó en su cuenta. Interactiva, divertida y siempre conectada con su público, Martina sigue adelante con su vida a pesar del mal trago que pasó tras separarse del último hombre que la conquistó.

Mira el tweet de Martina...