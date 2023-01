Tini Stoessel y Rodrigo de Paul viven su momento más feliz a pesar del conflicto con Camila Homs

En medio del escándalo que viven con Camila Homs, las amenazas y los polémicos chats, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul decidieron hacer a un lado los problemas y mostrarse felices y juntos en Madrid.

La pareja viajó allí hace algunos días, ya que De Paul debía volver a cumplir sus compromisos profesionales con el Atlético de Madrid, y lejos de centrarse en los problemas se mostraron muy felices.

Primero fue Tini quien compartió un video en Instagram en donde se enfoca con Rodrigo muy risueña.

Luego, el futbolista decidió compartir una foto de su novia en donde se la ve paseando por las calles de Madrid junto a un perrito y luciendo un look invernal. "Paseando", escribió De Paul junto a un emoji de corazón.

Camila Homs habló sobre su escandaloso video contra Tini Stoessel

Camila Homs habló sobre el video viral en donde realizó un cantito en contra Tini Stoessel. Todo aconteció cuando en una fiesta de fin de año en Punta del Este, la modelo arengó a la gente a cantar “Tini se la come, Cami se la da”, en un video que se hizo viral y del que ahora se arrepiente.

En una charla con Socios del espectáculo, Homs habló sobre la polémica con la actual pareja de Rodrigo de Paul: “No puedo creer las cosas que salieron a decir. Medio que me mataron. Las imágenes fueron raras pero yo cuando vi los videos que mandaban y escuché los audios, me sentí mal”, aseguró.

“Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, se sinceró.