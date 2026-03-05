Todo lo que tiraron de la casa de Raúl Portal a 5 años de su muerte: del "libro negro del comunismo" a fotos de Mirtha Legrand

Tras cinco años de la muerte de Raúl Portal, parte de los recuerdos de su carrera reaparecieron de una forma inesperada. Una serie de objetos personales y materiales vinculados a su trayectoria fueron encontrados dentro de un contenedor de basura.

Pertenencias de Raúl Portal

Las imágenes comenzaron a circular luego de que el periodista Juan Parodi compartiera las fotos en su cuenta de X: “Vaciaron la casa de Raúl Portal”, escribió junto a las imágenes. Según contó, un vecino le señaló la presencia de dos contenedores con pertenencias del conductor: “Abro uno con algunas joyitas”, agregó, mostrando los objetos encontrados.

Recuerdos de una asombrosa carrera televisiva

Entre los elementos que se podían ver había documentos, material televisivo, recortes periodísticos y recuerdos personales vinculados a la trayectoria de Raúl Portal. Uno de los hallazgos más llamativos fue una carpeta rotulada “Documentos Generales Gastón Portal 1995”, aparentemente relacionada con su hijo Gastón.

Pertenencias de Raúl Portal

También aparecieron fajos de papeles impresos con la cara de Portal y la frase “Portal paga con creces”. En otro de los registros se ve una antigua página de la revista Revista Gente con el título “La onda antipálida”, donde aparece una foto del conductor durante la época en que lideraba el recordado programa Notidormi, uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión de los años 80.

Libros, fotos y materiales de su carrera

Las fotos también muestran recuerdos vinculados a otros proyectos televisivos de Raúl Portal. Entre ellos aparecen objetos del programa El portal de las mascotas, el ciclo dedicado a los animales que condujo durante los años 90. En las imágenes se observa una caja con una placa metálica con el nombre del programa y dos carpetas con fotografías de perros tituladas “Machos” y “Hembras”.

Pertenencias de Raúl Portal

Dentro del contenedor también se encontraron libros y publicaciones, entre ellos El libro negro del comunismo, además de recortes periodísticos y fotografías. Entre ese material también apareció una foto de Mirtha Legrand. Las fotos de las pertenencias de Raúl Portal generaron diferentes reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron con nostalgia la figura del emblemático conductor.