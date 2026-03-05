¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 5 de marzo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de marzo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día intenso, con mucha iniciativa. Vas a sentir que todo depende de vos, y en parte es así. En el laburo, buena jornada para tomar decisiones rápidas. En el amor, tratá de bajar un cambio: no todo es competencia.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás estabilidad y hoy puede haber pequeños movimientos que te incomoden. Nada grave, pero sí cambios que te sacan de tu zona de confort. En lo económico, mantené prudencia.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día movido, lleno de mensajes, llamados y noticias. Ideal para reuniones y acuerdos. En el amor, conversaciones pendientes salen a la luz.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Puede que estés más intuitivo/a de lo normal. Buen momento para resolver temas familiares o emocionales. En el trabajo, no te tomes todo personal.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te sentís protagonista y con ganas de brillar. Jornada ideal para mostrar proyectos o ideas. En el amor, alguien puede buscar tu atención.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día perfecto para ordenar papeles, cuentas o pendientes. Tu mente está clara y práctica. En lo afectivo, bajá la exigencia.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activan temas de pareja o sociedades. Necesitás equilibrio y hoy vas a buscarlo activamente. Buen día para negociar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Energía intensa y transformadora. Algo que venías sintiendo se confirma. En el trabajo, estrategia antes que impulso.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de expandirte, viajar o planear algo nuevo. Puede surgir una propuesta interesante. En el amor, buscás sinceridad absoluta.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Responsabilidades al frente. Es un día productivo si te organizás bien. En lo emocional, permitite mostrar vulnerabilidad.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas innovadoras y ganas de hacer algo distinto. Jornada ideal para proyectos creativos o tecnológicos. En vínculos, necesitás espacio.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Con el Sol transitando tu signo, estás magnético/a y perceptivo/a. Día ideal para conectar con tu intuición y tomar decisiones desde el corazón.

