La China Suárez y Flavia Palmiero imponen la chaqueta colonial como el boom de la temporada

La China Suárez y Flavia Palmiero apuestan por el ítem que marca tendencia esta temporada. Se trata de la chaqueta colonial que, lejos de ser una moda pasajera, se posiciona cada vez más como la favorita de quienes desean sumar estilo y un aire sofisticado a sus looks.

La coincidencia fashionista entre la China Suárez y Flavia Palmiero

La China Suárez y Flavia Palmiero se mostraron con la chaqueta de inspiración colonial que se instala como una de las piezas más llamativas de la temporada. Cada una con su propia estética, dejaron ver que este diseño se adaptó perfectamente a sus gustos y potenció sus outfits.

La China Suárez fue la primera en compartir imágenes luciendo esta prenda de impronta fashionista. En las postales, la actriz posa con una chaqueta negra de inspiración militar con bordados dorados que remiten a los uniformes ceremoniales del siglo XVIII. La misma se destaca por su estructura entallada, los detalles ornamentales en el frente y los puños en color rojo.

China Suárez

Para completar el estilismo, la China Suárez combinó la pieza protagonista con un vestido blanco confeccionado en tela de encaje. El resultado es un equilibrio entre lo romántico y lo elegante, una mezcla que potencia la estética teatral que caracteriza a este tipo de chaquetas. Como calzado, la artista escogió botas bucaneras con taco en color negro. Esta elección le brindó a su look un guiño rock chic.

Flavia Palmiero también se sumó a esta tendencia con un atuendo urbano y minimalista. La conductora eligió la chaqueta colonial en tono negro y con aplicaciones doradas. Si bien este ítem se destaca por sus cierres ornamentales y su estructura rígida, su formato es más moderno y versátil.

En su caso, la empresaria textil decidió llevarla con un pantalón negro de corte recto y zapatos bicolor, logrando un outfit monocromático donde la prenda superior se convierte en el foco absoluto. El estilismo refuerza la idea de que este tipo de chaquetas puede funcionar tanto para un evento de noche como para un look sofisticado de día.

Flavia Palmiero reversionó la chaqueta colonial

La chaqueta colonial también conocida como chaqueta militar o napoleónica tiene sus raíces en los uniformes de gala de los ejércitos europeos de los siglos XVIII y XIX. Con el tiempo, la moda tomó esos elementos característicos como los bordados, las botonaduras y las hombreras para reinterpretarlos en clave contemporánea. Esta temporada se imponen en los armarios de aquellas personas que buscan animarse a prendas novedosas y con personalidad.

Por esta razón, Flavia Palmiero decidió diseñarlas para su marca pero en un formato reversionado. Así fue que nacieron tres modelos diferentes: el primero en color bordó, entallado y confeccionado en tela de terciopelo, el segundo es un diseño denim con delicados bordados y botones dorados, y el tercero se caracteriza por sus detalles rojos, franjas doradas en los brazos y su estética llamativa.

Flavia Palmiero mostró distintos modelos de la chaqueta colonial reversionada

Estos diseños son ideales para las estaciones otoño-invierno porque permiten potenciar cualquier outfit básico, que suele llevarse en climas fríos, en uno con presencia. De esta manera, la China Suárez y Flavia Palmiero imponen la chaqueta colonial como el boom de la temporada y demuestran que es mucho más que una prenda llamativa: se trata de una pieza versátil que suma un guiño histórico al guardarropa actual.