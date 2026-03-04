¿Se casa Wanda Nara?: la foto de Martín Migueles que desató los rumores

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena durante su estadía en Milán. Mientras renueva por completo la casa que compartía con Mauro Icardi, una foto que publicó Martín Migueles encendió todas las alarmas.

En la imagen, que muestra a la pareja compartiendo una romántica merienda, se lee la sugerente pregunta: "¿Te querés casar conmigo?", lo que desató una ola de rumores sobre un posible casamiento.

Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles: de los paseos románticos a la propuesta de casamiento

Tras finalizar las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara hizo las valijas y partió rumbo a la ciudad que define como “segunda casa”. Ya instalada en Milán, la empresaria comenzó a compartir postales de una estadía que parece marcar un punto de inflexión en su vida.

Antes de comenzar con la limpieza de su casa en Milán, la conductora y su novio se hospedaron en el exclusivo Armani Hotel Milano, el mismo que eligieron Mauro Icardi y la China Suárez hace unos meses. Con su estética de líneas puras y diseño de yate de lujo, el hotel se convirtió en el escenario donde Wanda y Martín Migueles disfrutaron de desayunos íntimos, habitaciones con diseño minimalista y una exclusividad que no tardó en captar la atención de sus seguidores.

Wanda Nara y Martín Migueles en Milán

Sin embargo, el viaje no es solo descanso. La empresaria regresó a Italia con una misión: deshacerse de todos los muebles de la casa que compartía con su exmarido. A través de sus redes, mostró el proceso de vaciar la propiedad, donde se acumularon sillones, mesas y hasta el respaldo de la cama matrimonial con sus iniciales, “WN”, dejando en claro que está cerrando una etapa de cambios profundos.

En medio de este proceso de renovación, Martín Migueles publicó una foto cambió el foco de la noticia. Con la pregunta “¿Te querés casar conmigo?” sobre una foto juntos, el debate estalló en las redes sociales y rápidamente se empezó a especular sobre la tercera boda de la conductora de MasterChef Celebrity.