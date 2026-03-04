Lejos de MasterChef, el nuevo negocio de Germán Martitegui que vuelve a las raíces

Durante años, Germán Martitegui fue sinónimo de alta cocina. Aunque ganó popularidad como jurado de MasterChef Argentina, su identidad gastronómica siempre estuvo ligada a la experiencia íntima que construyó con Tegui, el restaurante que durante 12 años funcionó en Palermo y se convirtió en referencia del fine dining local.

Germán Martitegui

Hoy, Germán Martitutegui decidió volver a sus raíces. Pero lo hace con un formato distinto, más visible y dividido en capítulos, en una casona de Buenos Aires que retoma el espíritu original de Tegui bajo el nombre de Tegui Casa.

El gran regreso de Germán Martitegui

Todo comenzó con Tegui Café, el primer espacio que se abrió literalmente a la calle. Para Germán Martitegui, significó un cambio simbólico pues, hacía más de 20 años que no inauguraba un proyecto de cara a la vereda. El chef que creció desde el hermetismo ahora estará detrás de una vidriera, en contacto directo con el barrio.

Tegui Barra

Luego llegó Tegui Barra, que funciona en el mismo salón donde antes estaba Marti, su propuesta cien por ciento vegetariana, pero con un concepto reformulado. La gran barra rectangular vuelve a ser protagonista: 70 comensales rodean la cocina y observan cómo el equipo trabaja mientras el propio Gérman Martitegui prueba y ajusta platos en tiempo real.

El cambio en la cocina de Germán Martitegui

Si Marti había sido un manifiesto vegetariano, Tegui Barra marca una nueva etapa. La incorporación de carnes es la novedad más evidente. Entre los platos que más circularon en este nuevo proyecto de Germán Martitegui aparece el tartar de lomo preparado frente al comensal y un imponente ojo de bife Angus estacionado 28 días, pensado para compartir.

Germán Martitegui incorporó carnes a Tegui Barra

Sin embargo, el regreso de Germán Martitegui no implica ruptura total pues, hay guiños a sus grandes éxitos y una estética que mantiene el lenguaje de la elegancia, piso en damero, barra de mármol, vajilla cuidada y un servicio profesional pero cercano.

