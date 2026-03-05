El comentario de Yanina Zilli en Gran Hermano Generación Dorada que causó el repudio de todos

Yanina Zilli es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada que más escándalos tuvo, a solo una semana de entrar al reality. Entre peleas con sus compañeros y recuerdos de cruces pasados, la vedette se volvió de las más comentadas por todos. Daniela de Lucía también se llevó muchos comentarios, sobre todo por su salida y regreso a la casa, tras la muerte de su papá. Ambas mujeres se robaron las miradas en la última gala, cuando protagonizaron un fuerte cruce. Zilli lanzó un comentario que causó el repudio de todos y abrió el debate en redes sociales.

El comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía que generó repudio

Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada no solo son recordados por sus trabajos en la televisión o redes sociales. Muchos de ellos expusieron sus fuertes personalidades en cruces que quedaron para el recuerdo. Sin embargo, dentro de la casa y con una semana de convivencia, algunas enemistades comienzan a hacerse presentes. Yanina Zilli fue de las más comentadas en los últimos días, debido a sus constantes cruces con sus compañeras. Sin embargo, y lejos de lo que se esperaba, en la gala del miércoles 4 de marzo, protagonizó un fuerte intercambio con Daniela de Lucía, y lanzó un comentario que generó repudio.

Daniela de Lucía saltó en defensa de Yipio, en medio de una guerra que surgió entre la comediante y la vedette. “Fuimos testigos y no es por saltar a defenderla. Jamás existió ese patoterismo”, afirmó con firmeza. Sin embargo, eso hizo enojar más a Zilli, quien lanzó un repudiable comentario. “Si vos no estabas... Vos estabas en el velorio de tu papá... Vos no podés hablar si no estás”, expuso. Los presentes comenzaron a calmarla, exponiendo que se había pasado de la raya. Pero fue la misma Daniela la que le contestó. “Yo a este juego sí lo juego con la mente y el corazón. Y hay límites personales claros, como saltar en vivo con una frase así. No me quiero hacer la víctima. Cuando recibí la noticia y antes de irme de esta casa, dije: ‘No me voy sin votar’. Si hay alguien que juega esto soy yo. Y si estoy acá es porque tengo corazón”, sentenció.

La guerra entre Yanina Zilli y Yipio

La realidad es que la guerra de Yanina Zilli y Daniela de Lucía comenzó con una pelea anterior de la vedette con Yipio. La tensión estalló por la organización de las tareas diarias, en el área de la cocina, ya que Yanina acusó a la comediante de "gritarle como una desquiciada" durante el primer día de organización. Esto generó un malestar entre ambas mujeres, y Zilli no dudó en exponerlo en el vivo del programa, frente a Santiago del Moro y los fanáticos del reality.

Sin embargo, este no es el único cruce en la cocina que tiene Zilli. Con Andrea del Boca también se encuentra en una situación hostil, debido al liderazgo de la cocina, uno de los puntos estratégicos más fuertes de la casa. En las últimas horas, la vedette se volvió centro de conversación del debate debido a una polémica frase que lanzó en un cruce, en referencia al fallecimiento del padre de Daniela de Lucía. Lejos de achicarse, la coach se defendió y generó un nuevo roce entre los participantes.

