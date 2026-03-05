Así fue el cumpleaños de Rocío Pardo: estilo 90s, elegante-sport y amor

Rocío Pardo cumplió 31 años el 2 de marzo, y decidió celebrarlo a su mejor estilo personal: íntimo y con sus seres queridos. La influencer es una de las más queridas por los usuarios de las redes sociales, gracias a su natural carisma y amor por lo fashionista. Tras su casamiento con Nicolás Cabré, y en medio de todos los proyectos que ambos tienen juntos, realizó un evento exclusivo en un elegante restaurante, donde ella fue la protagonista y logró fusionar lo sofisticado con el look sporty-comfy.

El 2 de marzo, Rocío Pardo celebró sus 31 años, casada con Nicolás Cabré. Es por eso que, para la ocasión especial, decidió rodearse de mucho amor y eligió una cena íntima con sus seres queridos. En un posteo de Instagram, compartió su emoción a través de las mejores postales, y expresó: "Cumpleaños muy feliz, rodeada de gente que amo mucho. Gracias a todos por los saludos". Lejos de una super fiesta, optó por reunir a todos en un restaurante, donde disfrutaron de una pastelería de lujo y una picada deliciosa, fusionando la elegancia con lo relajado.

El lugar permitía la privacidad con la iluminación cálida de las velas, y decoró la mesa con rosas rojas, dignas de la sofisticación. Entre los platos, se encontraba la increíble torta de cumpleaños, con el que la influencer sopló las velas. La misma era una mezcla de frutos rojos con crema y bizcochuelo de vainilla. Sin embargo, y a pesar de la elegancia del lugar, ella optó por que el dress code fuera relajado y siguiera con la comodidad de cada uno de los invitados. Es por eso que se destacaron vestidos comfys, camisas sueltas y un composé de pantalón sastrero con top, bien del estilo 90s.

El look comfy de Rocío Pardo al mejor estilo "90s baby"

Rocío Pardo no duda en ser una influencia del estilo fashionista sensual y sofisticado. Con vestidos ceñidos al cuerpo, combinaciones de top y pantalones delicados, y mucha sastrería, demuestra su amor por la elegancia y los looks que la elevan. Sin embargo, en ocasiones, opta por la comodidad de algunas prendas, elogiando el estilo comfy. Para su cumpleaños, si bien eligió un restaurante de lujo, invitó a todos a que luzcan un atuendo digno del día a día.

Es así como ella le dio su toque al mejor estilo "90s baby", y llamó la atención con un top total red. El mismo era de diseño parecido al lencero, lo que le permitía lucir su cintura y parte de su abdomen. Con las inscripciones, dejó en claro su amor por la década donde nació, y cerró con un pantalón recto beige. Para el día del evento, realizó una sesión de fotos digna de modelo y se llevó los halagos de sus seguidores y los expertos fashionistas.

Rodeada de amor y sus toques románticos, Rocío Pardo disfrutó de su cena íntima por su cumpleaños 31. La influencer recibió mensajes en sus redes sociales de sus seguidores, y el cariño más grande toda su familia y amigos. Entre rosas rojas, looks comfys y comida gourmet, despidió sus 30 años y cerró su día especial de la mejor manera. No dudó en compartir las postales más tiernas, demostrando la felicidad que sintió con su gente.

