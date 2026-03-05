El papá de Cami Homs estalló contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Horacio Homs, padre de Cami Homs, llamó la atención en las últimas horas cuando lanzó un fuerte mensaje contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. El empresario volvió a arremeter contra la pareja y reavivó la interna que mantuvo con su exyerno.

La explosiva frase del padre de Cami Homs para Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Cuando parecía que el conflicto entre Cami Homs, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel había quedado atrás, una inesperada reacción volvió a encender la polémica. Esta vez fue Horacio Homs, padre de la flamante madre de Aitana Sosa, quien sorprendió con un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Todo ocurrió durante una emisión del programa Mitre Live, conducido por el periodista Juan Etchegoyen, Horacio Homs intervino con una explosiva frase. En ese momento, el conductor analizaba el presente sentimental del futbolista del Inter Miami con la cantante y desmentía versiones de una supuesta crisis entre ellos. Mientras el público se mostraba activo y comentaba sobre la información brindada, apareció de manera sorpresiva un comentario que llamó especialmente la atención.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Fue el de Horacio Homs, quien dejó un comentario contundente acerca de la pareja que tendría planes de casarse en diciembre de este año. “Que la sigan chu…”, escribió el empresario junto a varios emojis de caritas riéndose. Como era de esperarse, su mensaje no pasó inadvertido y en cuestión de minutos empezó a circular en las distintas plataformas.

El motivo por el que Horacio Homs apuntó contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El posteo generó repercusiones inmediatas y todo tipo de reacciones, ya que muchos interpretaron el mensaje como una clara indirecta hacia la situación que vivió Cami Homs con Rodrigo de Paul en el pasado. El enojo de Horacio Homs con el jugador se remonta a 2021, cuando él y su hija pusieron fin a su relación en medio de fuertes versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Tini Stoessel.

En aquel momento, el futbolista negó en reiteradas oportunidades que existiera un romance previo pero fue la top model quien dio a entender que la artista fue la "tercera en discordia" durante su embarazo y el nacimiento de su hijo, Bautista. Poco después, la pareja se mostró súper enamorada durante sus vacaciones en Ibiza y confirmaron lo que había sido solo un rumor hasta el momento.

El explosivo mensaje de Horacio Homs para Tini y Rodrigo de Paul

Este contexto generó un fuerte impacto emocional en su entorno familiar, que siguió de cerca todo lo que ocurría. Tanto es así que Horacio Homs tomó postura por su hija y en varias entrevistas salió a defenestrar a su exyerno. Sin embargo, los años pasaron y cada quien rehízo su vida: Rodrigo de Paul continúa su relación amorosa con Tini Stoessel mientras que Cami Homs acaba de ser madre de Aitana, fruto de su amor con José Sosa.

Lo cierto es que cuando parecía que había llegado la calma entre la expareja, un picante comentario volvió a encender la polémica. De esta manera, Horacio Homs, el papá de Cami Homs, estalló contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y causó un enorme revuelo en redes sociales. A tal punto que los usuarios decidieron hacer captura de pantalla y mostrar con pruebas que insultó a la intérprete de Cupido y al deportista.