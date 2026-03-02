Lejos del fútbol y la televisión, el exitoso negocio de Gabriel Batistuta que lo consolida como empresario

Gabriel Batistuta, lejos del fútbol y la televisión, encontró en el mundo empresarial un camino que lo consolidó como referente en el sector agropecuario. Su transición del deporte a la gestión de campos y proyectos productivos marcó una nueva etapa en su vida, con un modelo que combina tradición y modernidad.

El exitoso presente de Gabriel Batistuta lejos del fútbol y la televisión

Gabriel Batistuta, reconocido por su trayectoria como goleador de la selección argentina, se dedicó a un negocio que lo posiciona como empresario exitoso. La apuesta por el agro y la administración de miles de hectáreas en Santa Fe reflejan una reconversión que lo mantiene vigente en un ámbito distinto al deportivo.

Gabriel Batistuta

Lejos de las cámaras y los estadios, el exdelantero se consolidó como empresario agropecuario, dedicando su tiempo y esfuerzo a la gestión de campos y emprendimientos vinculados al sector. El delantero se retiró oficialmente en 2005, luego de una extensa carrera que lo convirtió en uno de los máximos artilleros de la historia del fútbol argentino.

Tras dejar la actividad deportiva, Gabriel Batistuta decidió instalarse en Reconquista, su ciudad natal en la provincia de Santa Fe, donde comenzó a desarrollar proyectos vinculados al agro. Allí administra alrededor de 20.000 hectáreas de campo en la región, dedicadas principalmente a la producción de soja, maíz y girasol.

Gabriel Batistuta

El gran presente dentro del ambiente agropecuario marcó su reconversión al mundo empresarial, de manera progresiva, con una fuerte apuesta por el trabajo rural y la inversión en maquinaria de última generación. También incursionó en la ganadería, con un enfoque en la cría de bovinos y el desarrollo de pasturas.

La gestión empresarial que impulsó la carrera de Gabriel Batistuta lejos del futbol

El modelo empresarial de Gabriel Batistuta se basa en la diversificación, buscando estabilidad en un sector que suele estar atravesado por variaciones económicas y climáticas. Además, participa en eventos vinculados al agro, donde defendió públicamente el rol de los productores rurales.

Gabriel Batistuta

En distintas ocasiones, el exfutbolista destacó la importancia del campo como motor económico y subrayó la necesidad de reconocer el esfuerzo de quienes trabajan en la producción. El exdelantero se caracteriza por un estilo de gestión cercano y activo. Aunque cuenta con equipos especializados en cada área, suele involucrarse directamente en cada decisión.

Por otro lado, Gabriel Batistuta también señaló que su vínculo con el agro no responde únicamente a una cuestión económica, sino a una elección de vida. La tranquilidad de Reconquista y la posibilidad de trabajar en contacto con la tierra fueron factores determinantes en su decisión de dedicarse al campo.

Gabriel Batistuta

Lejos del fútbol y la televisión, el exitoso negocio de Gabriel Batistuta lo consolida como empresario agropecuario en Reconquista. La administración de miles de hectáreas, la diversificación de actividades y su participación en el sector lo posicionan como un referente en el mundo rural.

VDV