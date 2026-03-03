Griselda Siciliani habló sobre los rumores de romance con Dante Spinetta

La supuesta relación romántica entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta generó revuelo en redes sociales, y muchas teorías alrededor. En Puro Show (eltrece), Marcia Frisciotti llegó con la supuesta noticia y los detalles que de habría sido tras haberse separado de Luciano Castro. Sin embargo, ninguno de los dos protagonistas mantuvo el silencio por mucho tiempo. El cantante fue el primero en aclarar la relación, y luego la actriz se sumó a sus dichos para dar un cierre y exponer cómo era la situación de ambos.

Griselda Siciliani, Dante Spinetta

La palabra de Griselda Siciliani tras los rumores de relación con Dante Spinetta

Tras su separación de Luciano Castro, Griselda Siciliani se convirtió en protagonista de noticias escandalosas, con el pasacalles del actor, las infidelidades de él y la internación voluntaria que habría llegado a discutir con la actriz. Sin embargo, ella se mantuvo firme en sus proyectos personales hasta que volvió a llevarse la atención por rumores de romance con Dante Spinetta. Las redes sociales no tardaron en repetir las palabras que primero se dijeron en Puro Show, y muchos usuarios dieron sus opiniones.

Sin embargo, ambos artistas decidieron que el silencio no se mantendría por mucho tiempo, y expusieron su relación actual, desmintiendo el amor. Spinetta respondió un posteo de X, explicando que los rumores eran falsos. A pesar de eso, admitió ser gran fanático de la actriz por su serie Envidiosa, e invitó a sus seguidores a que la vieran. En esta misma línea, en sus historias de Instagram, Griselda compartió el ida y vuelta del cantante, y escribió, con un claro guiño de complicidad: "Esto no es verdad. Al margen, aclaro, háganse el favor de escuchar DÍA 3 que es un discazo".

Griselda Siciliani y Dante Spinetta desmienten los rumores

La tajante desmentira de Dante Spinetta a la supuesta relación con Griselda Siciliani

Además de sus comentarios por X, Dante Spinetta se dedicó a hablar con Karina Iavícoli para que los medios de comunicación dejaran de replicar la noticia. El mismo 2 de marzo que surgieron los rumores, en LAM (América), le dieron el espacio al cantante, quien se comunicó por mensaje, gracias a las insistencias de la periodista. “‘No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento’”, habría dicho Spinetta, dejando en claro que no existía un romance entre ellos.

Griselda Siciliani volvió a ser protagonista del ojo mediático, no solo por sus éxitos en Netflix o futuras promesas como la serie de Moria Casán. Ahora su vida romántica es el centro de debate, tras la polémica separación con Luciano Castro. Lejos de lo que muchos esperaban, tras las noticias de intentos de reconquistas e infidelidades, la actriz dejó en claro que está enfocada en sus proyectos, mientras diversos rumores siguen surgiendo por su rol en el ámbito público.

