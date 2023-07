En los últimos días, se reveló que luego de un mes en la DDI de Quilmes, L-Gante obtuvo la excarcelación y saldrá, pero con tobillera electrónica. Por lo tanto, el artista será trasladado a arresto domiciliario en la residencia de su representante, Maximiliano Barbaccia, situada en un exclusivo vecindario en la zona de Canning, Ezeiza.

Este martes en Desayuno Americano hicieron un repaso de los famosos que estuvieron en la misma posición que el referente de la cumbia 420, entre ellos estaban los cantantes Callejero Fino y Pepo, también Carlos Nair Menem y el reconocido empresario de la carne, Alberto Samid.

L-Gante obtuvo la excarcelación.

El que habló del tema y contó su propia experiencia fue Pepo, quien continúa cumpliendo su condena luego del accidente en donde murieron dos de sus colegas. El artista primero reveló lo exigente que es la prisión domiciliaria: "Cuando se corta la luz, monitoreo manda un patrullero enseguida a comprobar que estoy en mi casa".

Por último, Pepo también confesó que al hacer sus salidas laborales, debe mantenerse en contacto con la policía: "Cuando yo salgo a las salidas laborales que tengo lunes, martes y viernes antes de salir de mi casa, tengo que avisar a monitoreo y cuando vuelvo lo mismo. El sistema es un sistema que te controla, después hay un montón de gente que valora el beneficio y lo cuida porque sabe que lo que queda es volver".

¿Cuánto dinero perdió L-Gante desde que fue detenido hace un mes?

Juan Etchegoyen en Mitre Live reveló la importante cifra que perdió el cantante de cumbia 420 desde que lo llevaron a prisión: “Quiero contar un dato que hoy me daban sobre Elián Valenzuela y el dinero que perdió con todo lo qué pasó’’.

A continuación, el periodista dio todos los detalles del dinero que perdió L-Gante: "Voy a dar la cifra y no se asombren, me contaron que hasta ahora Elián y su grupo de trabajo, obviamente, perdieron una cifra cercana al medio millón de dólares, así como lo escuchás. Repito. Alguien me dijo que Elián y La Mafilia, con todo esto, habrían perdido 500 mil dólares, por trabajos que no pudieron hacer’’.

J.C.C