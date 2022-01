Tras el descargo de Cinthia Fernández, Matías Defederico publicó un polémico audio de la bailarina

Cinthia Fernández y Matías Defederico siguen en una guerra que parece no tener fin. Las acusaciones de un lado al otro cada vez son más seguidas y con pruebas que pareciera desmentir al anterior.

En esta oportunidad, el exjugador de fútbol publicó en sus redes un audio que recibió de la mamá de sus tres hijas el año pasado. Allí se puede escuchar a una Cinthia Fernández furiosa y que no deja de insultarlo.

Cinthia Fernández y Matías Defederico siguen enfrentados.

El polémico mensaje de voz

Durante el programa Mañanísima (Ciudad Magazine) que conduce Carmen Barbieri, reprodujeron el audio que publicó Matías Defederico recibido por su ex en febrero de 2021, en respuesta a todas las acusaciones que había recibido por parte de la bailarina.

En el mismo se escucha a Cinthia Fernández diciendo: “Negro del ort…, te chu… un huevo. Las vas a pagar todas hijo de mil p…. ¡Todas las vas a pagar! Todo, todo. Vago del ort... La con… de tu madre. ¡Una por una! Yo llevo a mis hijas a un lugar donde están todos hisopados, pelot… Y ni subieron a mi camarín, se quedaron en un sillón, en un palco, aisladas pedazo de imbécil. A mí no me vas a decir cómo cuido a mis hijas. Ustedes, que se contagiaron todos, inclusive vos negro de mier… ¿Y van a la Costa y las juntás con un hisopado de saliva que no sirve para un caraj…? Villero, hijo de mil p… Me llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo. ¡Me tenés harta!”.

Las acusaciones de Cinthia Fernández

La bailarina había utilizado las historias de su cuenta personal de Instagram y recordó el día en que adelantó en “LAM” que eso iba a pasar y aprovechó para indicarle a Matías Defederico algunas de las situaciones de violencia que le tocó vivir cuando fueron pareja.

Entre ellas, mencionó los ingresos a urgencias por agresiones físicas, los mensajes donde la amenaza explícitamente y el nacimiento de su hija menor, donde le tocó ir a parir sola, ya que el exfutbolísta estaba “enfiestado con 10 mujeres”, según declaró Cinthia Fernández.

Como si esto fuera poco, la ex panelista de LAM también reconoció que en más de una ocasión le contesto de manera poco prudente y aseguró que responde como puede ante lo que le generan las actitudes que tiene el padre de sus hijas que ha manejado alcoholizado y la ha incomunicado con sus hijas en más de una vez.