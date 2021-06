La furia de Cinthia Fernández con Matías Defederico

En el Día del Padre, las hijas de Cinthia Fernández pasaron la jornada con Matías Defederico. Sin embargo, lejos de que sea éste un logro en la relación del padre con sus hijas, la panelista de LAM está furiosa por el accionar de su ex dado que la noche antes del encuentro con Charis, Bella y Francesca, al futbolista se lo vio en un boliche, rodeado de gente, sin barbijo ni respetando las distancias.

Cinthia, de 32 años, recibió las imágenes en su celular y como no podía creer lo que veía, decidió compartir con sus seguidores la angustia que atravesaba. Mostrando a Matías en la fiesta, escribió: "Gente del lugar nerviosa denunciando mis historias...? "Progenitor responsable y compañía", a modo de título del descargo que vendría después: "INDIGNANTE. Y feliz día del Padre a este individuo "engendrante" que lo que menos hace es cuidar a las nenas un día antes que las ve y con una hija que tuvo problemas respiratorios...Igual que el día que las tenía que ir a buscar al Colegio pero no se podía levantar por la jodita".

En el posteo siguiente, Cinthia cada vez más enfurecida, se dirigió sin vueltas a la hermana de su ex, Melanie Defederico "A mi ex cuñadita q quiere su momento. Hablemos dale sin problemas!", comenzó irónica para la hermana de Matías Defederico e inmediatamente después fue al hueso: "caretas son uds que si no se los denuncia en la tv no llaman a mis hijas (dsps de ese aviso llaman)! Por favor se me ríe todo el cuerpo. Te recuerdo que era alguien de tu familia la que se cagaba en mis hijas usando las cagadas de tu hermano hacia mi familia. También parte de Tu familia se sentó en un programa a decir que mis hijas y yo estábamos muertas---Y soy yo la que quiero cámara?", continuó la angelita cada vez más compenetrada en su relato y sacando lo que tenía guardado.



"Dónde estabas vos cuando permitías los papelones de tu famiia en televisión jugando a dos puntas haciéndote la desentendida en mi casa... Qué pasa, no les gusta la verdad? Qué pena! dale subí a tu IG que así juntás seguidores. Vos aprobás la conducta de tu hermanito que vive de joda en lugar de laburar? No leí nada de las cosas que sube tu hermanito a sus redes. Qué pasa tus sobrinas a las que querés tanto para eso no te importan. Ocupate de lo que hace tu hermano no de mi", agregó y por último escribió: "El tiempo siempre me dio la razón, como cuando saliste a bancar la violencia de tu hno pero cuando mostré las historias clínicas no opinaste, o igual que cuando mostré el incumplimiento de la cuota de alimentos y el embargo tampoco opinaste! besitos. buena vida", finalizó.

Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada

Cinthia Fernández confirmó en Los Ángeles de la mañana que será candidata a diputada. A principio de año contó que estaba interesada en dar sus primeros pasos en la política y finalmente la propuesta formal llegó.

"Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas, el tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer", aseguró haciendo hincapié en cómo será su trabajo.

LP