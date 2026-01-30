Tras fuertes críticas, Roberto García Moritán respondió el motivo por el que su hija Anita no tenía chaleco salvavidas en una lancha

Roberto García Moritán quedó en el centro de la polémica en las últimas horas luego de compartir una serie de videos en sus redes sociales que generaron alarma entre los usuarios. En las imágenes, grabadas durante un paseo en lancha en Miami, se veía a su hija menor, Anita, sin chaleco salvavidas, lo que despertó una fuerte ola de críticas.

La situación cobró especial relevancia por tratarse de la hija de Pampita y por el antecedente personal de la modelo, que en 2012 atravesó la pérdida de su hija Blanca. Frente a los cuestionamientos, Roberto Moritán decidió romper el silencio y aclarar lo sucedido a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

Qué sucedió con Anita García Moritán

Los videos que generaron preocupación fueron compartidos inicialmente en las stories de Roberto García Moritán. En ellos, Anita, de 4 años, aparecía sentada en una lancha en movimiento, vestida con un traje de baño de mangas largas y el cabello suelto, sin ningún elemento de protección visible.

Aunque el contenido fue eliminado poco después, varios usuarios alcanzaron a verlo y manifestaron su inquietud en los comentarios y mensajes privados. La falta de medidas de seguridad fue el principal eje de las críticas, especialmente por tratarse de una niña pequeña.

La contundente declaración de Roberto García Moritán

Lejos de confrontar, Roberto García Moritán eligió un tono reflexivo y conciliador para responder. En un posteo publicado en su feed, acompañado por una imagen más íntima en la que se lo ve abrazando a Anita, escribió: “AMOR y SEGURIDAD. A todos los que me recordaron con cariño la importancia de tomar todas las medidas de seguridad: ¡muchas gracias!”.

En el mismo mensaje, explicó el contexto de la situación: “Íbamos por un canal interno y muy despacio, pero tienen razón, no hay que asumir riesgos innecesarios usando siempre chaleco salvavidas”. Además, Roberto García Moritán cerró con con un emotivo mensaje hacia sus seguidores en donde les agradeció por cuidar de su hija Anita.