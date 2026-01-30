Anita García Moritán lució la malla ideal para la mayor protección solar sin dejar de ser canchera

Anita García Moritán es una mini fashionista que causa ternura en las redes sociales con sus looks y simpatía. En esta ocasión, la hija de Pampita y Roberto García Moritán se robó toda la atención al mostrar la malla que uso durante un paseo junto a su papá y sus hermanos, con quienes veranea en el Caribe.

A puro color y estilo: así es el adorable traje de baño de Anita García Moritán

Anita García Moritán eligió un look veraniego perfecto para disfrutar de sus vacaciones en el Caribe. La heredera de Pampita y Roberto García Moritán, de apenas 4 años, fue protagonista de dulces posteos que rápidamente captó la atención por su frescura y estilo infantil. En la imagen que compartió su papá, la pequeña luce una tierna malla enteriza, pensada especialmente para los más chicos debido a su alta protección solar.

El diseño, delicado y alegre, combina colores suaves con estampas florales, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y encanto, lo que lo vuelve un infaltable para largas jornadas al aire libre. La malla se destaca no solo por su estética, sino también por su funcionalidad. De manga larga y con cierre frontal, protege de las altas temperaturas y brinda practicidad para moverse libremente.

Anita García Moritán

Su outfit en tonos pasteles y con pequeños detalles refuerzan esa estética dulce que suele caracterizar los looks de Anita García Moritán. Tal como suele ocurrir con todo lo que rodea a Pampita y su familia, las publicaciones cosecharon una lluvia de "likes" en poco tiempo y cientos de halagos para la niña.

En la postal, Anita García Moritán se muestra sonriente y feliz arriba de una lancha que recorre el mar. En estas vacaciones, comparte los días de descanso con sus hermanos mayores, Delfina y Santino, frutos de la relación de Roberto García Moritán con Milagros Brito. Entre juegos, paseos y actividades al aire libre, la pequeña disfruta de un verano en familia, rodeada de afecto y complicidad, en un clima relajado y distendido.

En el video que subió Roberto García Moritán a su cuenta de Instagram, además, muestra cómo su hija se está divirtiendo con sus hermanos mayores y lo mucho que disfruta de actividades relajadas. Sin dudas, mientras Pampita se encuentra en Miami combinando relax y trabajo, su nena se encuentra pasando unos días rodeada de afecto y complicidad. De esta manera, Anita García Moritán lució la malla ideal para la mayor protección solar sin dejar de ser canchera.

Pampita y Anita García Moritán deslumbraron con sus looks total white

Pampita y Anita García Moritán son de las celebridades más seguidas por los usuarios de las redes sociales, gracias a su carisma y gran estilo fashionista. En las últimas horas, se volvieron el centro de atención de expertos fashionistas, al marcar el total white en una noche especial en la Riviera Maya, México.

Pampita y Anita García Moritán

Ambas tuvieron un gran recibimiento en el hotel donde se hospedarían, y, para la ocasión, mostraron sus estilos personales con el blanco. Por un lado, Pampita se la jugó por un vestido ceñido al cuerpo, con un escote pronunciado en su espalda y en las piernas, y llamó la atención con caminos de piedras bordados a mano en el atuendo.

Por el otro, Anita García Moritán optó por la frescura de los clásicos, combinando una remera de volados con un short que también invitaba al movimiento. Infaltable como siempre, eligió a los moños como el accesorio principal de su cabello, y lo combinó con unas sandalias cómodas e ideales para la playa.